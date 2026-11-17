Sau lần đầu về Việt Nam ra mắt, chàng trai Đức quyết tâm học tiếng Việt để có thể trò chuyện với bố mẹ vợ tương lai. Bốn năm sau, anh dùng chính ngôn ngữ này để đọc lời thề nguyện trong đám cưới.

Món quà đặc biệt

Trong đám cưới ngày 14/11/2026 tại TPHCM, chú rể người Đức Sebastian Frank (SN 1997) đọc lời thề nguyện bằng tiếng Việt, gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ vợ và dành cho bạn đời lời ước hẹn trăm năm.

Dù đôi chỗ phát âm còn ngượng nghịu nhưng tấm lòng và sự tôn trọng dành cho nhà gái của anh khiến lễ vu quy thêm ấm áp.

Cô dâu của Sebastian là Ngô Thị Thu Hà (SN 1998, TPHCM). Cặp đôi quen nhau vào năm 2020, trong thời gian Hà sang Đức du học ngành Quản trị kinh doanh.

Cặp đôi có 5 năm gắn bó trước khi về chung một nhà

Qua những tin nhắn trò chuyện trên mạng, cả hai thấy hòa hợp. Tuy nhiên, vì dịch COVID-19, đến gần Giáng sinh năm đó họ mới có dịp gặp mặt.

Hà vẫn nhớ, khi ấy các nhà hàng và quán cà phê đều đóng cửa nên buổi hẹn đầu tiên của họ là một cuộc đi dạo. Sánh vai với chàng trai Đức, Hà chú ý ngay đến chiều cao nổi bật 1m92 của anh, còn Sebastian thì bất ngờ khi Hà mang đến một món quà Giáng sinh nhỏ do cô tự tay làm.

“Trước đó, anh đã viết một tấm thiệp và gửi cho tôi qua đường bưu điện. Món quà này khiến tôi ấn tượng bởi chưa từng có ai làm vậy với tôi”, Hà kể.

Những lần gặp gỡ và trò chuyện sau đó khiến Hà dần cảm mến chàng trai Đức. Cô cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc của anh nên đồng ý hẹn hò vào tháng 1/2021.

Năm 2022, Sebastian lần đầu về Việt Nam ra mắt. Vốn tiếng Việt của anh khi ấy chỉ có thể nói 2 từ “xin chào” và “cảm ơn”.

Thu Hà và Sebastian trong lễ cưới tại Đức

Sang ngày thứ hai, anh học thêm từ “no rồi” bởi bố mẹ Hà mến khách, thường gắp cho anh một bát đầy thức ăn. Sự niềm nở và quan tâm hết mực ấy khiến Sebastian thấy mình được đón nhận như người nhà.

Trở về Đức, anh quyết định học tiếng Việt. Ban đầu anh tự học, sau đó thuê giáo viên dạy mình. Anh muốn lần tiếp theo đến Việt Nam có thể giao tiếp trôi chảy với bố mẹ vợ tương lai.

Lời thề nguyện xúc động

Năm 2025, Sebastian cầu hôn Hà tại Mallorca, Tây Ban Nha. Một năm sau, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới sau 5 năm gắn bó.

Khi bàn chuyện đám cưới, Sebastian đề xuất tổ chức ở cả hai nước. Tháng 9/2026, cặp đôi tổ chức một buổi lễ nhỏ đầy lãng mạn ở Đức với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.

Chú rể Đức đọc lời thề nguyện bằng tiếng Việt trong đám cưới tại Việt Nam. Nguồn: Sir Trần Wedding Planner

Hai tháng sau, hôn lễ được tổ chức tại Việt Nam theo phong tục truyền thống. 160 vị khách ở cả Đức và Việt Nam đã đến dự để chúc phúc cho cặp đôi.

“Tôi rất vui khi anh ấy đề xuất làm đám cưới truyền thống ở quê nhà mình. Tôi tin rằng, Sebastian và gia đình anh ấy sẽ ấn tượng với những nghi thức cưới hỏi độc đáo của người Việt”, Hà chia sẻ.

Hà chia sẻ với Sebastian về các phong tục cưới, Sebastian cũng chủ động tìm hiểu mọi thứ, từ sính lễ, tráp cưới đến các nghi thức cần thực hiện.

Phía nhà trai có 12 người từ Đức đến Việt Nam dự đám cưới. Hà ngỏ ý mời mọi người mặc áo dài dự lễ gia tiên để không khí buổi lễ ấm cúng và thú vị hơn.

Hôn lễ được tổ chức theo phong tục truyền thống của Việt Nam

Thấy vậy, em trai và những người bạn thân của Sebastian hào hứng mặc áo dài tham gia đội bê tráp. Mẹ anh chọn áo dài có màu sắc đồng điệu với bà thông gia để tăng phần gắn kết. Một người dì của chú rể thích áo dài đến mức quyết định mua hẳn để mang về Đức làm kỷ niệm.

Trong ngày lễ chính, chú rể cùng đoàn nhà trai mang tráp cưới đến nhà gái làm lễ gia tiên.

Giữa những mâm quả truyền thống, nhà trai đặc biệt mang đến thêm một mâm bia Đức và một mâm kẹo dẻo Haribo.

“Tôi muốn mang chút văn hóa quê hương vào đám cưới của hai đứa nên tự tay chuẩn bị hai mâm quả độc đáo này”, Sebastian chia sẻ.

Khoảnh khắc lãng mạn trong đám cưới của Thu Hà

Khoảnh khắc khiến Thu Hà nhớ và xúc động nhất trong hôn lễ là khi bạn đời đọc lời thề nguyện bằng tiếng Việt.

Anh tự viết những điều mình muốn nói ra giấy, sau đó kiên nhẫn tập đọc trước hôn lễ vài ngày.

Trong đó, anh gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vợ đã yêu thương và đón nhận anh như một thành viên trong gia đình. Những lời nói chân thành, mộc mạc nhưng khiến nhiều người xúc động:

“Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Hà và con. Sau gần 6 năm bên nhau, cuối cùng hai gia đình cũng có cơ hội gặp nhau để kỷ niệm đám cưới của tụi con. Con rất vui và cảm ơn sự hiện diện của mọi người ở đây.

Con là người nước ngoài nhưng con luôn cảm thấy mình là một thành viên của gia đình Hà. Con muốn cảm ơn bố mẹ, anh chị vì đã luôn yêu thương, giúp đỡ và chăm sóc con. Con thực sự cảm thấy mình là con trai của bố mẹ”.

Anh cũng dành cho bạn đời những lời ngọt ngào, hứa hẹn về hạnh phúc của cả hai trong tháng ngày sắp tới.

“Tôi vẫn nhớ lần đầu Sebastian về Việt Nam, anh gần như không thể trò chuyện với bố mẹ tôi vì rào cản ngôn ngữ. Vậy mà vài năm sau, anh đã có thể tự mình nói những lời cảm ơn đến họ bằng tiếng Việt ngay trong ngày cưới của mình.

Với tôi, điều quan trọng không phải là anh nói tiếng Việt hoàn hảo đến đâu mà là thời gian và công sức anh đã bỏ ra để làm được điều đó”, Hà chia sẻ.

Sau đám cưới, cặp đôi tiếp tục sống và làm việc tại Đức trong ngành kế toán. Hà nói, họ cũng có kế hoạch về Việt Nam sống trong tương lai, khi tiếng Việt của Sebastian tiến bộ hơn.

Ảnh: NVCC