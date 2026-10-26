Sau 10 năm quen biết, cô gái Việt và chàng trai Nepal quyết định về chung một nhà. Trong ngày cưới, chú rể cùng gia đình mang 8 mâm lễ vật đến hỏi cưới cô dâu theo phong tục truyền thống của cả hai nước.

Từ bạn thân thành bạn đời

Tháng 10/2026, Nguyễn Khả Ái Nhi (SN 2000, quê TPHCM) và Praharsha Maharjan (SN 2000, người Nepal) tổ chức đám cưới tại quê nhà cô dâu ở TPHCM, mở ra chặng đường mới sau hành trình từ tình bạn đến tình yêu.

Cặp đôi quen nhau vào năm 2016, khi học cùng trường cấp ba tại Adelaide (Úc). Từ những người bạn chung trường, cả hai dần trở nên thân thiết.

Cuối năm 2017, Ái Nhi trở về Việt Nam rồi lần lượt sang Hàn Quốc, Mỹ học tập và làm việc. Trong khi đó, Praharsha hoàn thành việc học tại Adelaide rồi chuyển đến Melbourne sinh sống.

Cặp đôi từ bạn thân trở thành bạn đời của nhau

Dù cách xa nhau hàng nghìn cây số, cả hai vẫn giữ liên lạc. Họ còn có lời hứa, nếu một ngày một trong số họ trở về quê hương Việt Nam hoặc Nepal, người còn lại sẽ đến thăm.

Tháng 3/2023, khi Praharsha về Kathmandu (Nepal) thăm gia đình, Ái Nhi quyết định thực hiện lời hứa năm nào.

Chuyến thăm 5 ngày trở thành bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người.

Đến Nepal, Ái Nhi được bạn thân dẫn về thăm gia đình rồi cùng hành hương đến 7 ngôi chùa Phật giáo và đền Hindu nổi tiếng.

Tại thánh địa Namo Buddha Stupa, họ nói vui với nhau, nếu đến năm 30 tuổi mà cả hai vẫn chưa kết hôn thì sẽ cưới nhau.

Cũng trong dịp đó, tại đền Hindu, Ái Nhi vô tình đeo vòng hoa Mala lên cổ Praharsha mà không biết rằng, hành động này mang ý nghĩa đặc biệt trong nghi thức cưới hỏi truyền thống.

“Có lẽ, đó chính là duyên số. Sau 5 ngày ở Nepal, từ những người bạn thân thiết, chúng tôi có những rung động đầu tiên”, Ái Nhi chia sẻ.

Trên chuyến bay trở về Mỹ, Nhi bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Praharsha. Ái Nhi hạnh phúc đồng ý, đôi bên chính thức hẹn hò.

Tháng 6/2023, Praharsha sang Việt Nam gặp gia đình Nhi, xin phép mẹ cô cho cả hai tiến tới hôn nhân. Một năm sau, họ đăng ký kết hôn, tuy nhiên chưa tổ chức đám cưới ngay vì muốn hoàn thành công việc và ổn định cuộc sống.

Đám cưới độc đáo

Sau nhiều năm chờ đợi, tháng 10/2026, Ái Nhi và Praharsha tổ chức hôn lễ tại quê nhà cô dâu ở TPHCM. Đám cưới được tổ chức chỉn chu với sự kết hợp giữa phong tục truyền thống của cả hai quốc gia.

Nhà trai mang lễ vật sang hỏi cưới cô gái Việt

Đoàn nhà trai 12 người gồm người thân của chú rể từ Nepal và bạn bè của cặp đôi từ Úc sang tham dự. Tất cả cùng diện trang phục truyền thống Newari do gia đình chú rể chu đáo chuẩn bị từ trước.

Nhà trai mang đến 8 mâm lễ vật, trong đó có 6 mâm theo phong tục Việt Nam gồm trầu cau, trà rượu, bánh phu thê… và 2 mâm theo truyền thống Nepal gồm trang phục, giày dép, trang sức cùng những vật phẩm khác cho cô dâu.

“Dù khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, gia đình chồng vẫn cố gắng tìm hiểu để thực hiện đầy đủ các nghi thức cưới hỏi truyền thống của Việt Nam. Điều đó khiến tôi rất xúc động”, Ái Nhi nói.

Hôn lễ của Ái Nhi được chia thành hai phần riêng biệt, bắt đầu bằng lễ gia tiên theo phong tục của người Việt.

Sau nghi thức xin nhập gia, hai gia đình lần lượt chào hỏi, giới thiệu người thân. Cô dâu ra mắt nhà trai rồi cùng chú rể thắp hương gia tiên, trao quà và nhẫn cưới.

Kết thúc phần lễ theo truyền thống Việt Nam, Ái Nhi được người thân hỗ trợ thay sang trang phục truyền thống Nepal để tiếp tục nghi lễ Newari theo phong tục nhà trai.

Nghi thức cưới hỏi theo phong tục truyền thống của nhà trai

Dưới sự chủ trì của một tu sĩ Hindu, cặp đôi lần lượt thực hiện các nghi thức truyền thống gồm: Tika, trao nhẫn, trao vòng hoa Mala/Varmala, Omkhara/Ankhara và trao đổi trang sức.

Trong đó, Tika là nghi thức chúc phúc, cầu mong bình an, may mắn và hạnh phúc. Nghi thức Mala/Varmala là khoảnh khắc cô dâu chú rể trao vòng hoa cho nhau, tượng trưng cho sự đón nhận và gắn kết trong hôn nhân.

Phần trao đổi trang sức thể hiện tình cảm, sự trân trọng và chúc phúc của gia đình dành cho đôi trẻ.

Với Ái Nhi, được trải nghiệm nghi thức cưới hỏi của cả hai nền văn hóa là niềm hạnh phúc khó diễn tả. Mỗi nghi thức giúp cô hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống của quê hương cũng như phía nhà chồng.

“Đối với tôi, việc kết hợp nghi lễ Newari với phong tục cưới hỏi truyền thống của Việt Nam không chỉ là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa mà còn là cách để hai vợ chồng tôn trọng nguồn cội của nhau, gìn giữ bản sắc gia đình và cùng nhau bắt đầu hành trình hôn nhân với sự gắn kết của cả hai nền văn hóa”, Nhi chia sẻ.

Một số khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới của Ái Nhi

Một trong những khoảnh khắc khiến cô dâu xúc động nhất là sự xuất hiện của bà nội chồng.

Dù tuổi cao, sức khỏe không còn tốt, bà vẫn cố gắng vượt quãng đường xa từ Nepal sang Việt Nam để trực tiếp chúc phúc cho cặp đôi.

Đối với Nhi, sự hiện diện của bà thể hiện tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.

“Điều trọn vẹn nhất với tôi không nằm ở quy mô hay sự cầu kỳ của đám cưới mà là việc hai vợ chồng có thể cùng gìn giữ truyền thống của hai bên gia đình, nhận được lời chúc phúc của những người thân yêu”, Ái Nhi chia sẻ.

Ảnh: Sir Trần Wedding Planner và Hami Media