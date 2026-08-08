Đoạn video chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới vắng cô dâu ở Phú Thọ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng mới đây.

Video được chính cô dâu đăng tải kèm theo dòng chia sẻ dài: “Cho đến bây giờ, mình vẫn mong tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng thi thoảng vẫn hỏi chồng ‘làm thế nào để cưới lại nhỉ?’…

Mình chỉ là một cô gái bình thường, mong có một đám cưới trọn vẹn, được mặc váy cưới như bao người nhưng cuộc sống lại có những sắp đặt khác. Tiếc, buồn, dẫu vậy nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ chọn như vậy.

Chỉ mong những gì chúng mình đã trải qua chỉ là thử thách để sau này cả hai biết yêu thương nhau nhiều hơn”.

Tố Uyên và Trọng Phúc kết hôn vào tháng 5/2026

Video thu hút gần 100 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”. Dân mạng để lại nhiều bình luận đồng cảm với hoàn cảnh éo le của cô dâu – chú rể, cùng những lời chúc phúc tốt đẹp dành cho đôi trẻ.

Theo tìm hiểu, người đăng tải đoạn video là Chu Thị Tố Uyên (SN 2005, quê Phú Thọ) cũng là cô dâu trong đám cưới đặc biệt. Chồng của Tố Uyên là Trọng Phúc (SN 2000, cùng quê Phú Thọ).

Uyên cho hay, đám hỏi và đám cưới của cô được tổ chức vào tháng 5/2026 nhưng đến giờ cô mới chia sẻ. Uyên khá bất ngờ khi câu chuyện của mình nhận được nhiều sự chú ý.

Tố Uyên và Trọng Phúc kết hôn sau thời gian dài tìm hiểu.

Sáng 17/5, khi đang trang điểm để chuẩn bị cho đám hỏi, Uyên bất ngờ đau bụng dữ dội và phải nhập viện cấp cứu. Chú rể Trọng Phúc cùng đoàn nhà trai đang trên đường đến nhà gái làm lễ ăn hỏi, khi nghe tin rất hoảng hốt và lo lắng.

Uyên phải nhập viện cấp cứu vào ngày tổ chức đám hỏi

Khoảng 9h cùng ngày, chú rể có mặt ở nhà gái. Dù tình hình có chút rối ren nhưng hai bên gia đình vẫn giữ bình tĩnh, thống nhất để chú rể Trọng Phúc một mình hoàn tất các nghi thức cho đám hỏi. Khi mọi việc xong xuôi, Phúc nhanh chóng vào viện chăm sóc vợ.

“Anh ấy ở viện chăm sóc tôi suốt 3 ngày.

Trước đám cưới 2 ngày, tôi hỏi bác sĩ liệu tình hình sức khỏe có ổn để xuất viện. Bác sĩ nói, tôi có thể về tổ chức đám cưới trong khoảng 1-2 tiếng rồi phải quay lại bệnh viện ngay”, Uyên kể.

Chỉ cần được làm cô dâu khoảng 1-2 tiếng đồng hồ như bác sĩ nói với Uyên đã là may mắn. Thế nhưng ngay sau đó, tình hình sức khỏe của Uyên chuyển biến xấu, cô buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi, đồng nghĩa với việc vắng mặt trong hôn lễ của chính mình.

Chú rể một mình làm lễ trên sân khấu

“Lúc đó, hôn lễ đã được chuẩn bị xong xuôi, từ khách mời, rạp cưới cho đến cỗ bàn nên không hoãn được. Hai gia đình thống nhất vẫn tổ chức hôn lễ như đã định, đầy đủ các nghi thức, thủ tục, chỉ là vắng mặt cô dâu”, Uyên chia sẻ.

Ngày cưới, chú rể cùng đoàn nhà trai vượt 100km đến nhà gái đón dâu. Hai gia đình thực hiện nghi thức trao dâu – nhận rể rồi chú rể lại một mình ngồi xe hoa trở về nhà trai tổ chức lễ thành hôn.

Phía nhà gái có 20 người sang nhà trai tham dự, ngụ ý đưa cô dâu về nhà chồng.

Tại nhà trai, lý do cô dâu vắng mặt trong hôn lễ được đại diện gia đình chia sẻ, nhận được sự đồng cảm của quan viên hai họ. Trên sân khấu cưới, chú rể một mình thực hiện các nghi thức như kính rượu cha mẹ, rót cát…, còn cô dâu theo dõi đám cưới của mình qua cuộc gọi video.

Gia đình tổ chức đám cưới như dự kiến dù vắng mặt cô dâu

“Lúc MC hỏi về cảm xúc của chú rể trong ngày trọng đại, chồng tôi không kìm được mà rơi nước mắt, họ hàng hai bên cũng khóc theo.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy thương chồng vô cùng. Mãi sau này, tôi mới có cảm giác tiếc nuối khi không được làm cô dâu”, Uyên chia sẻ.

Đám cưới kết thúc, Phúc tức tốc quay trở lại bệnh viện để chăm sóc vợ. Tố Uyên sau đó phải chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương điều trị trong 2 tuần, rồi mới trở về bệnh viện tỉnh theo dõi tiếp. Cách đây vài tuần, khi sức khỏe ổn định hơn, cô đã được xuất viện.

“Suốt chuỗi ngày nằm viện, tôi được chồng và hai bên gia đình chăm sóc chu đáo. Mọi người động viên chúng tôi, sự cố trong đám cưới chỉ là một thử thách để chúng tôi biết trân trọng hơn hạnh phúc của mình”, Uyên tâm sự.

Ảnh: NVCC