Hạnh phúc nở muộn

Chị Nguyễn Thị Tiếp (40 tuổi, quê ở Đà Nẵng, hiện sống ở xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long) vốn nghĩ cuộc đời mình giống như một thước phim buồn.

Năm 2007, chị bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên, sinh được 2 người con. Trong 11 năm, chị trải qua nhiều thăng trầm, có lúc đau khổ và tuyệt vọng vì hôn nhân không hạnh phúc.

Năm 2018, chị ly hôn, một mình đưa 2 con ra ngoài thuê trọ, mưu sinh. Chị làm nhiều nghề, trong đó nghề chính là bán nước trái cây và sinh tố để nuôi 2 con khôn lớn.

“Dù vất vả, tôi vẫn cố gắng từng ngày để các con được ăn học.

Hiện tại, con lớn 19 tuổi của tôi đã vào đại học, con thứ hai 16 tuổi đang học cấp 3. Tôi vẫn gắng lo cho các con đầy đủ”, chị Tiếp kể.

Chị Tiếp bên người chồng kém 10 tuổi

Trải qua cuộc hôn nhân thất bại, chị từng mất đi niềm tin vào hạnh phúc đôi lứa. Cho đến khi gặp được anh Tuấn Vũ (quê Vĩnh Long), người đàn ông kém 10 tuổi, chị mới một lần nữa mở lòng.

“Cũng có thể, khi các con đã lớn khôn, tôi mới sẵn sàng tìm hạnh phúc mới”, chị Tiếp chia sẻ.

Một buổi tối của tháng 5/2025, chị ca hát và livestream trên TikTok. Anh Vũ vô tình vào xem rồi liên tục tạo hiệu ứng.

Chị thắc mắc “người đàn ông này là ai mà nhiệt tình như vậy”, rồi vô tình biết được họ có một vài người bạn chung.

“Một trong số đó là anh họ của anh Vũ. Anh ấy từng nói vui với tôi ‘mai mốt em làm em dâu của anh nhé?’. Tôi chỉ cười, không ngờ sau này chuyện đó đã thành sự thật”, chị Tiếp kể.

Một hôm khác, anh Vũ nhắn tin hỏi thăm chị Tiếp rồi đôi bên trò chuyện nhiều hơn. Chị kể cho anh nghe về những “nốt trầm” của cuộc đời mình, cũng thành thật nói mình là mẹ đơn thân của 2 đứa con.

Anh Vũ không bận tâm về điều đó, vẫn tâm sự với chị, thậm chí thổ lộ đã “mến” chị hơn mức bạn bè.

Video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong hôn lễ của chị Tiếp và anh Vũ thu hút hơn 400 nghìn lượt xem trên TikTok. Nguồn: Tuấn Vũ

Anh Vũ khi ấy làm việc ở TPHCM, còn chị Tiếp sống ở Vĩnh Long – cách nhà bố mẹ anh khoảng 7km. Một tháng sau, anh Vũ lấy cớ về thăm quê rồi đến tận nhà gặp chị. Đối diện nhau, đôi bên cùng ngượng ngùng.

“Anh ấy ngoài đời trẻ hơn trong ảnh, vậy mà cứ xưng hô ‘anh-em’ với tôi.

Tôi kiếm cớ chênh lệch tuổi tác, hoàn cảnh để từ chối tình cảm của anh. Anh ấy nói: ‘Với anh, tuổi tác không quan trọng. Anh thương cuộc đời chênh vênh, vất vả của em, nể em vì dù vất vả thế nào vẫn lo cho con đầy đủ’”, chị Tiếp xúc động kể.

Chị Tiếp biết mình đã có tình cảm với chàng trai kém 10 tuổi này nhưng lại lo ngại mình không thể sinh con cho anh nên chưa dám tiến tới.

Cuối cùng, chị quyết định đến bệnh viện khám tiền hôn nhân. Nếu còn khả năng sinh nở, chị sẽ đón nhận tình cảm của anh, ngược lại, chị dứt khoát từ chối.

“Kết quả khả quan nên tôi đồng ý quen anh Vũ”, chị Tiếp cười chia sẻ.

Đám cưới hạnh phúc

Ngay từ khi mới quen anh Vũ, chị Tiếp đã công khai mối quan hệ với các con. Con trai lớn của chị nói: “Mẹ còn trẻ, mẹ phải lấy chồng chứ. Con mừng nếu mẹ tìm được người phù hợp”.

Bố mẹ chị thì phản đối vì sợ con gái một lần nữa chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, khi trò chuyện với anh Vũ qua video, họ tin tưởng và ủng hộ.

“Mẹ anh Vũ mất cách đây nhiều năm. Ba anh rất hiền hậu, chỉ mong các con hạnh phúc”, chị Tiếp kể.

Hạnh phúc của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ

Trong 1 năm yêu, anh Vũ hết lòng quan tâm đến chị Tiếp. Mỗi ngày anh đều nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Mỗi tháng, anh lại chạy xe từ TPHCM về Vĩnh Long thăm chị, quan tâm chị từ những điều nhỏ nhặt.

Biết chị không muốn yêu xa, đầu năm 2026 anh chuyển về quê làm việc để đôi bên được gần nhau.

Tháng 9/2026, sau hơn 1 năm tìm hiểu, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Đám cưới được tổ chức tại Vĩnh Long vào ngày 12/9, phía nhà gái có bố, dì ruột và các anh chị em… của chị Tiếp đến dự.

Nhà trai tổ chức hơn 30 mâm cỗ, mời hơn 300 vị khách đến chung vui. Một số người bạn dù không nhận được thiệp mời vẫn đến chúc phúc cho cặp đôi. Chị Tiếp trân trọng sự hiện diện của những người bạn đó.

Đám cưới được tổ chức trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Hai con chị Tiếp vui vẻ tiễn mẹ về nhà chồng.

Chị Tiếp tìm được hạnh phúc mới ở tuổi 40

Buổi tối trước hôn lễ, chị từng hỏi các con “mẹ đi lấy chồng, các con có buồn không?”. Con cả của chị đáp: “Có gì đâu mà buồn, chúng con mừng còn không hết vì từ nay có người yêu thương, chăm sóc cho mẹ”. Sự thấu hiểu của các con là món quà quý giá hơn cả đối với chị trong hành trình mới mẻ này.

“Cuộc hôn nhân trước, tôi chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa làm đám cưới. Đây là lần đầu tiên tôi được làm cô dâu, có một hôn lễ trọn vẹn nên cảm xúc rất đặc biệt.

Tôi cảm ơn sự kiên định của anh Vũ từ ngày đầu đến giờ. Sự kiên định ấy khiến tôi vững tâm vun đắp hạnh phúc mới”, chị Tiếp bày tỏ.

Ảnh: NVCC