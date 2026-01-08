Cùng với đám cưới xa hoa hay khoảnh khắc xúc động, những màn thử thách đón dâu độc lạ cũng trở thành điểm nhấn trong mùa cưới 2025.

Từ thử thách trí tuệ, vận động đến những yêu cầu oái oăm, nhiều chú rể đã phải “toát mồ hôi” vượt qua thử thách để được rước vợ về nhà.

Chú rể Hà Nội nhờ anh em “giải cứu” khi bị nhà gái thử thách

Thu Hiền và Huy Quyền (cùng sống tại Hà Nội) tổ chức đám cưới vào tháng 5/2025.

Trong ngày đón vợ về nhà, chú rể Huy Quyền phải thực hiện thử thách đón dâu khó nhằn. Khi vào phòng đón cô dâu ra ngoài làm lễ, Huy Quyền thấy có hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng. Bạn bè cô dâu yêu cầu chú rể phải uống hết số rượu này, kèm theo ăn chanh, muối, ớt thì mới được rước vợ về nhà.

Video chú rể cùng bạn bè thực hiện thử thách đón dâu

Trước cảnh đó, chú rể Hà Nội có phần bối rối, lập tức quay ra gọi bạn bè đến hỗ trợ. Anh chỉ phải uống chén rượu đầu tiên, phần còn lại do nhóm bạn uống giúp. Sau màn thử thách, anh thuận lợi đón cô dâu về nhà.

Cô dâu Thu Hiền cho hay, màn thử thách đón dâu do nhóm bạn của cô đưa ra. Trước đó, Hiền đã hỏi ý kiến chú rể, khi cả hai bên đồng thuận mới đưa ra thử thách đón dâu với ngụ ý, vợ chồng cùng nhau trải qua cay đắng ngọt bùi, gắn bó trăm năm.

Huy Quyền hạnh phúc khi đón được vợ

Đoạn video dài hơn 3 phút ghi lại màn thử thách đón dâu của Huy Quyền thu hút 1,2 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 2 ngày đăng tải. Khi xem lại video, anh thấy vui bởi nhờ thử thách nho nhỏ này, việc rước được vợ về nhà trở nên ý nghĩa hơn.

Chú rể Hà Nội phải làm bài kiểm tra tiếng Anh mới được đón dâu

Thay vì yêu cầu chú rể uống rượu, ăn chanh, muối, ớt... như một số đám cưới khác, Quỳnh Hương (SN 2001, Hà Nội) đã có màn thử thách đón dâu độc lạ trong đám cưới được tổ chức vào tháng 10/2025.

Màn thử thách đón dâu độc lạ Quỳnh Hương đưa ra cho chú rể

Theo đó, chú rể Nhật Ninh (Hà Nội) phải làm một bài thi gồm 5 câu hỏi đánh giá kỹ năng nghe tiếng Anh. Anh phải phải nghe một đoạn văn bằng tiếng Anh, sau đó trả lời 5 câu hỏi trong đề thi có sẵn.

Khi đến đón dâu, thấy trong phòng cô dâu để sẵn bộ bàn ghế học sinh, một tệp tin tiếng Anh và giấy bút, chú rể Hà Nội khá bất ngờ. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và làm bài một cách nghiêm túc.

Chỉ sau khoảng 1 phút miệt mài, anh đã nộp bài cho vợ. Kết quả, anh làm đúng 4/5 câu, hoàn thành xuất sắc màn thử thách để được rước vợ về nhà. Kết quả này khiến cả đoàn đón dâu vỗ tay ầm ầm.

Chú rể thuận lợi đón dâu

Quỳnh Hương và Nhật Ninh chung trường suốt 12 năm học phổ thông. Hương từng có thời gian dạy kèm tiếng Anh cho Ninh, giúp anh từ một học sinh gần như mất gốc đạt điểm tốt môn này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018.

Sau nhiều năm dạy kèm, Quỳnh Hương nhận ra cô chưa từng ra một bài thi chính thức nào cho chàng “học sinh đặc biệt”. Vì vậy, trong khoảnh khắc đón dâu, cô quyết định để anh thực hiện “bài kiểm tra”.

Chú rể Tây thực hiện thử thách đặc biệt để rước cô dâu Hà Nội

Đoạn video ghi lại màn thử thách đón cô dâu Việt của chú rể Scotland đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng vào tháng 8/2025. Đăng tải trên TikTok, video thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”.

Video chú rể Tây thực hiện màn thử thách đón dâu. Nguồn: Truyền Hay Dẫn Cưới

Chú rể trong video là Kieran Reiss Delaney (SN 1984, Scotland), còn cô dâu là Nguyễn Thị Hương Thảo (SN 1995, Hà Nội). Hiện cả hai sống tại TPHCM và cùng làm trong ngành giáo dục.

Trước khi đón dâu, chú rể Kieran phải vượt qua thử thách đọc tiếng Việt theo yêu cầu của MC dẫn cưới. Những tấm bảng MC đưa ra có nội dung từ ngắn đến dài, như: hoa sen, áo dài, nón lá, cô dâu - chú rể...

Đặc biệt, tấm bảng cuối cùng có dòng chữ dài: “Con chào ba mẹ vợ. Cho con xin được cưới em Thảo, con hứa sẽ yêu thương em Thảo suốt đời. Thảo ơi, anh yêu em”.

Với vốn tiếng Việt phong phú, chú rể Kieran đọc trôi chảy và đầy tình cảm, khiến quan viên hai họ cười thích thú và vỗ tay cổ vũ. Anh thuận lợi vượt qua thử thách, chính thức “rước nàng về dinh”.

Chú rể Tây hào hứng thực hiện thử thách

Kieran và Hương Thảo quen nhau vào dịp Tết 2024. Sau gần 1 năm tìm hiểu, cảm thấy đồng điệu về tính cách và tâm hồn, họ quyết định làm đám cưới, về chung một nhà.

Màn thử thách đón dâu độc đáo là điểm nhấn trong đám cưới của Hương Thảo. Với cô, màn thử thách phần nào giúp xóa tan sự khác biệt về văn hóa, tạo không khí gần gũi, thân mật giữa đôi bên.