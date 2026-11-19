Trong đám cưới được tổ chức tại nhà gái, chú rể U50 người Scotland mặc trang phục truyền thống của quê hương mình với tên gọi “Kilt” để đi đón dâu.

9 năm vun đắp tình yêu

Sau 9 năm yêu xa, nhiều lần lỡ hẹn và những chuyến bay vượt hơn 10.000km để gặp nhau, chị Trần Thị Cẩm Thu (37 tuổi, quê ở phường Tân Ngãi, Vĩnh Long) và anh Colin Welsh (46 tuổi, đến từ Glasgow, Scotland) đã tổ chức đám cưới ấm cúng tại nhà gái vào tháng 11/2026.

Với chị Thu, hành trình đặc biệt này giúp chị cảm nhận rõ hơn giá trị của sự đồng hành, nhất là trong thời điểm khó khăn của cuộc đời.

Năm 2017, chị Thu và anh Colin quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Năm ấy, anh đi du lịch châu Á 1 tháng và có ghé thăm Việt Nam. Đến ngày cuối cùng ở đây, anh mới có duyên gặp gỡ chị Thu.

Chị Thu và anh Colin có 9 năm bên nhau

Họ hẹn nhau uống nước tại một quá bar ven biển Vũng Tàu. Chị Thu ấn tượng với mái tóc xoăn, vẻ ngoài thư sinh, cách nói chuyện điềm đạm của người đàn ông ngoại quốc. Còn anh lại thích sự hoạt bát của chị.

Cuộc hẹn ngắn ngủi đã trở thành kỷ niệm đẹp nhất của anh trong lần đầu đến Việt Nam. Cả hai sau đó giữ liên lạc qua những tin nhắn, cuộc gọi.

Năm 2018, anh Colin trở lại Việt Nam để gặp lại người con gái mình thương. Tuy nhiên, anh không báo trước nên đã lỡ hẹn bởi chị cũng có chuyến du lịch Úc cùng bạn bè trong thời gian này.

Năm 2019, anh một lần nữa vượt 15 tiếng bay đến gặp chị. Lần này, anh được như ý khi có 10 ngày hạnh phúc bên chị. Cả hai đi du lịch cùng nhau, trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị.

Cẩm Thu nhận ra, người đàn ông ngoại quốc hiền lành, lịch thiệp là người mình đang kiếm tìm. Anh Colin cũng tin rằng, chị Thu là mảnh ghép phù hợp.

Họ chính thức hẹn hò. Trước khi trở về Scotland, anh tặng chị một chiếc lắc tay như một lời hẹn ước về mối quan hệ dài lâu.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 11/2026

Kể từ đó, tình yêu của họ được vun đắp qua những tin nhắn, cuộc gọi quan tâm và những lần bay qua, bay lại thăm nhau.

Họ còn ghé thăm gia đình người thương. Bố mẹ chị Thu thích tính cách vui vẻ, nhiệt tình của anh Colin. Bố mẹ anh cũng yêu quý sự hoạt bát, năng nổ của chị.

“Năm 2024, mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh. Ngay khi biết tin, anh Colin đã sang Việt Nam, cùng tôi lo liệu hậu sự cho mẹ, trở thành chỗ dựa tinh thần giúp tôi vơi đi nỗi mất mát.

Ba tháng sau, bố anh cũng qua đời và lần này đến lượt tôi trở thành điểm tựa của anh. Trước khi mất, bố anh đã nhắc đến tôi, nói tôi là người phù hợp để anh gắn bó trọn đời. Sự gửi gắm ấy khiến chúng tôi trân trọng nhau hơn.

Mẹ U80 của chú rể sang Việt Nam đón dâu

Sau 9 năm gắn bó, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 11/2026. Chị Thu muốn người thân của Colin được chứng kiến phong tục cưới hỏi truyền thống của Việt Nam nên tổ chức hôn lễ chu đáo ở quê nhà với sự tham dự của 170 vị khách.

Video chú rể Scotland đến Việt Nam đón dâu. Nguồn: Truyền Hay Dẫn Cưới

Từ Scotland, mẹ và hai em trai của anh Colin đường xa đến dự đám cưới. Chị Thu xúc động khi mẹ chồng đã ở tuổi 79, dù sức khỏe không tốt vẫn vượt 15 tiếng bay đến Việt Nam đón dâu.

Trong bữa cơm ấm cúng của hai bên gia đình trước ngày lễ chính, bà đã có những chia sẻ xúc động. Bà trân trọng sự tiếp đón nồng hậu của thông gia, đồng thời đón nhận chị như một thành viên chính thức của gia đình.

“Trong lễ cưới, mẹ chồng tôi chọn mặc áo dài như một sự tôn trọng dành cho nhà gái. Tôi thấy mẹ rất đẹp trong trang phục ấy”, chị Thu chia sẻ.

Theo phong tục Việt Nam, nhà trai chuẩn bị 6 mâm lễ gồm trầu cau, trà rượu, bánh phu thê, hoa quả... đến đón dâu.

Hôn lễ được tổ chức theo phong tục truyền thống của Việt Nam

Gia đình anh Colin từ phương xa cũng gửi tấm thiệp chúc mừng, dành lời chúc phúc tốt đẹp cho cặp đôi.

Trong ngày cưới, anh Colin mặc trang phục truyền thống có tên gọi “Kilt” của quê hương mình. Trang phục có phần lạ lẫm khiến nhiều vị khách nhà gái tò mò, thích thú.

“Chính tôi đã gợi ý chồng mang trang phục truyền thống của người Scotland sang mặc trong ngày cưới bởi muốn đem một nét văn hóa của nhà trai vào ngày trọng đại”, chị Thu chia sẻ.

Khoảnh khắc khiến chị Thu xúc động hơn cả trong hôn lễ là khi mẹ chồng và em trai chồng đứng lên phát biểu. Mẹ chồng chị hạnh phúc vì gia đình có thêm thành viên mới và bản thân bà có thêm một cô con gái.

Em trai của anh Colin bày tỏ, trong 9 năm gắn bó với chị Thu, anh Colin đã thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực. Họ tin rằng, cả hai thực sự là định mệnh của nhau.

Người mẹ 79 tuổi của anh Colin (bên phải) sang Việt Nam đón dâu

Có một hôn lễ hạnh phúc và trọn vẹn ở tuổi 37, chị Cẩm Thu tin rằng, những năm tháng chờ đợi của mình là xứng đáng. Sau tất cả, chị đã tìm được người sẵn sàng cùng mình đi qua những thăng trầm của cuộc đời.

Chị Thu đang hoàn tất các thủ tục giấy tờ để sang Scotland sống cùng chồng. Cả hai cũng lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới tại nhà trai vào năm 2027, để những người thân, bạn bè của anh ở Scotland có dịp chung vui.

Ảnh: NVCC