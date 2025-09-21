Truyền thông địa phương đưa tin vào ngày 17/9, đám cưới của cặp đôi người Ukraine là ông Stanislav (72 tuổi) và vợ là Anhelena (27 tuổi) đã chính thức được tổ chức theo nghi lễ Hindu truyền thống.

Ảnh: ETV Bharat

Trước đó, cả hai từng có cơ hội tới Ấn Độ du lịch và có tình cảm đặc biệt với con người cũng như văn hóa nơi đây.

Sau 4 năm chung sống, cả hai quyết định đồng hành cùng một công ty tổ chức sự kiện địa phương để tổ chức "đám cưới trong mơ" cho họ ở Ấn Độ.

Rohit và Deepak, 2 nhân viên bên tổ chức, đã gửi cho cặp đôi người Ukraine một số video về một đám cưới được tổ chức theo truyền thống Ấn Độ và 3 địa điểm dự kiến. Cuối cùng, họ đã chọn Jodhpur, vùng đất được mệnh danh là "Thành phố mặt trời".

Ảnh: ETV Bharat

Sau đó, cặp đôi đã đến Delhi cùng người thân và bạn bè. Tất cả tiếp tục di chuyển đến một cung điện ở Jodhpur, nơi đám cưới diễn ra, Rohit cho biết.

Đám cưới bắt đầu khi chú rể cưỡi ngựa đến, khoác trên mình chiếc áo sherwani hoàng gia, khăn xếp màu nghệ tây và đội mũ lông chim đính đá quý. Nghi lễ tika truyền thống chào đón chú rể tại khu vườn Khas Bagh tuyệt đẹp ở Jodhpur. Sau đó, cặp đôi trao nhau vòng hoa trong nghi lễ varmala đầy màu sắc.

Cả hai đều diện trang phục Ấn Độ, đắm mình trong không khí lễ hội, thậm chí còn nhảy múa vui vẻ theo những bài hát truyền thống.

Được mệnh danh là "Thành phố Mặt trời", Jodhpur nổi tiếng với những ngôi nhà xanh lam trải dài quanh pháo đài Mehrangarh hùng vĩ. Nơi đây mang đậm vẻ đẹp huyền bí của sa mạc Thar, hòa quyện giữa lịch sử, văn hóa và kiến trúc hoàng gia.

Ảnh: CNTraveller India

Trong những năm gần đây, thành phố này ngày càng được nhiều cặp đôi lựa chọn là nơi tổ chức đám cưới bởi ánh nắng chan hòa quanh năm, bầu không khí lãng mạn, những cung điện nguy nga, khách sạn sang trọng và khung cảnh mang đậm dấu ấn hoàng gia, vương giả.