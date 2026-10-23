Do mâu thuẫn trong việc sử dụng đường nước giữa hai vườn, Phạm Hữu Nghĩa bị xác định đã phun thuốc diệt cỏ lên trái của 110 cây sầu riêng của chú ruột, gây thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Phú Hựu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra Phạm Hữu Nghĩa (33 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Phú Hựu) về hành vi Hủy hoại tài sản, với thiệt hại ban đầu ước tính hơn 500 triệu đồng.

Phạm Hữu Nghĩa xịt thuốc diệt cỏ khiến vườn sầu riêng của chú ruột bị nám vỏ, rụng trái, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/10, Công an xã Phú Hựu tiếp nhận trình báo của ông P.V.P. (61 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Phú Hựu) về việc vườn sầu riêng của gia đình bị người khác phun thuốc làm trái trên 110 cây bị nám vỏ, sau đó rụng dần.

Công an xã Phú Hựu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện KSND khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an mời Phạm Hữu Nghĩa (cháu ruột ông P.), đến làm việc.

Theo cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận do mâu thuẫn với ông P. trong việc sử dụng chung cống ngăn nước vào vườn nên khoảng 20-22h ngày 11/10, người này đã pha 3 bình thuốc diệt cỏ, phun lên trái của 110 cây sầu riêng trong vườn nhà ông P.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số sầu riêng bị thiệt hại gồm 6.940kg giống Thái và 822kg giống Ri6. Thiệt hại đối với cây chưa được xác định; tổng giá trị tài sản bị thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng.

Vườn sầu riêng lần đầu cho trái đã bị thiệt hại nặng

Chia sẻ về sự việc, ông P. cho biết sáng hôm phát hiện vụ việc, khi ra vườn, ông thấy trái sầu riêng trên cây bị nám vỏ bất thường nên trình báo công an. Ban đầu, ông hi vọng có thể xử lý dinh dưỡng để cứu trái, nhưng đến ngày hôm sau, trái tiếp tục nứt và rụng hàng loạt.

Trước tình hình này, ông đề nghị cơ quan chức năng cho thu hoạch toàn bộ số trái còn lại nhằm cứu cây. Sau khi thu hoạch và cân xác định khối lượng thiệt hại, ông buộc phải đổ bỏ toàn bộ số sầu riêng.

Sầu riêng bị nám vỏ, rụng hàng loạt, chất thành đống trong vườn của ông P. sau khi bị phun thuốc diệt cỏ. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo ông P., vườn có diện tích hơn 5 công, gồm 110 cây sầu riêng, trong đó có 8 cây giống Ri6, số còn lại là giống Thái. Các cây đều khoảng 4, 5 năm tuổi và đang cho trái vụ đầu tiên. Thời điểm xảy ra vụ việc, trái sầu riêng gần 70 ngày tuổi, trong khi phải hơn 90 ngày mới đến kỳ thu hoạch.

“Thiệt hại thì lớn”, ông P. chia sẻ. Ông lo lắng cây bị ảnh hưởng, rụng lá và chưa biết khả năng phục hồi ra sao. Ông đã đầu tư nhiều tiền vào vườn sầu riêng, hiện đang mua thuốc để xử lý, cứu cây.

Ngoài ra, ông P. cho biết vườn của Nghĩa nằm giáp ranh với vườn nhà ông. Trước đây, hai bên vẫn qua lại bình thường, không có mâu thuẫn lớn. Ông cho rằng sự việc xuất phát từ bất đồng liên quan đến mương ranh và việc điều tiết nước phục vụ sản xuất.