Vừa qua, vụ việc anh rể là ông Đặng Văn Thêm (SN 1987, trú tại thôn Nhơn Thọ, xã H’ra, tỉnh Gia Lai) chặt phá hàng trăm cây hồ tiêu, cà phê và sầu riêng của em gái vợ là bà G.P.T. (cùng tuổi và trú cùng thôn), gây thiệt hại gần 184 triệu đồng, khiến dư luận xôn xao.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xử lý theo quy định. Ông Đặng Văn Thêm bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 10 (tỉnh Gia Lai) tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Bà G.P.T. bị xử phạt vi phạm hành chính do đang có chồng nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với người khác. Ảnh: CTV

Vụ việc tưởng chừng đã khép lại, người dân địa phương dần yên tâm, ổn định cuộc sống. Thế nhưng mới đây, nạn nhân lại bất ngờ bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Theo UBND xã H’ra, bà G.P.T. bị xử phạt vi phạm hành chính do đang có chồng nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với người khác.

Cụ thể, bà G.P.T. có chồng là ông H.T.B., nhưng từ tháng 4/2024 đến tháng 7/2024 lại sống chung như vợ chồng với anh rể - ông Đặng Văn Thêm tại thôn Nhơn Thọ, xã Hra, tỉnh Gia Lai.

Hành vi của bà T. đã vi phạm quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã”.

Trước đó, vào giữa tháng 2/2025, do mâu thuẫn tình cảm, ông Đặng Văn Thêm đã 2 lần cưa hạ tổng cộng 251 cây hồ tiêu, cà phê và sầu riêng của bà G.P.T. Vụ việc được nạn nhân trình báo cơ quan chức năng.

Trong quá trình Công an xã Đak Ta Ley (trước đây) tiến hành xác minh, biết không thể trốn tránh pháp luật, ngày 16/2/2025, ông Thêm đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.