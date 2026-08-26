Gần 34% vốn VDP đổi chủ trong chưa đầy một tháng

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (HoSE: VDP) đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông khi nhóm lãnh đạo và người thân đồng loạt bán ra gần 7,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 34% vốn điều lệ, chỉ từ ngày 5-20/8.

Đáng chú ý nhất là ông Kiều Hữu, 78 tuổi, Chủ tịch HĐQT Vidipha. Sau hơn 20 năm gắn bó với doanh nghiệp, ông Hữu đã bán toàn bộ hơn 1,65 triệu cổ phiếu VDP, tương ứng 7,48% vốn. Ngày thay đổi sở hữu là 20/8, đưa tỷ lệ nắm giữ của ông về 0%.

Cùng thời gian, con gái ông Hữu là bà Kiều Thúy Mai cũng bán sạch hơn 1,37 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,24% vốn. Như vậy, riêng hai cha con đã rút khỏi Vidipha hơn 3,03 triệu cổ phiếu, tương đương 13,72% vốn.

Không chỉ bán toàn bộ cổ phần đang nắm giữ, các cổ đông này còn chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành gần 9,94 triệu cổ phiếu của Vidipha, qua đó không tham gia tăng vốn tại doanh nghiệp.

Một diễn biến khác đến từ người thân của các thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Thị Ánh Thủy, vợ ông Trần Văn Đạt, bán toàn bộ hơn 1,02 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,61% vốn; bản thân ông Đạt cũng bán hết 899.320 cổ phiếu, tương ứng 4,07%.

Trong khi đó, bà Đinh Thị Hoàng Oanh, vợ ông Phạm Tuấn Kiệt, thoái toàn bộ hơn 2,55 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,54% vốn. Tổng cộng, hai người vợ này bán hơn 3,56 triệu cổ phiếu VDP.

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (HoSE: VDP) đang chứng kiến một cuộc thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông. Ảnh: VDP

Tính chung, lượng cổ phiếu nhóm lãnh đạo và người thân bán ra lên tới gần 7,5 triệu đơn vị, tương đương 34% vốn, với giá trị ước gần 277 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, những cổ đông mới xuất hiện khá nhanh. Ngày 7/8, ông Lê Quang Hải mua hơn 4,95 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên khoảng 22,5% và trở thành cổ đông lớn. Ngày 12/8, ông Nguyễn Quốc Hùng chi hơn 101 tỷ đồng mua hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 11,545% vốn.

Trong khi đó, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm) đang thực hiện quyền mua thêm khoảng 1,4 triệu cổ phiếu VDP. Nếu hoàn tất, Vinapharm sẽ sở hữu hơn 4,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,7% vốn.

Trước khi xảy ra biến động này, Chứng khoán DSC là cổ đông lớn nhất với 19,78% vốn, còn Vinapharm nắm 14,29%.

Kinh doanh chưa bứt phá, Vidipha đối mặt bài toán đầu tư lớn

Về hoạt động kinh doanh, Vidipha chưa phải doanh nghiệp có kết quả quá nổi bật, song nửa đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu tích cực.

Quý II, Vidipha đạt 19,07 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng lợi nhuận được hỗ trợ đáng kể bởi hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính tăng hơn 300%, thêm khoảng 6,25 tỷ đồng lên 9,4 tỷ đồng, trong đó có lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá.

Lũy kế 6 tháng, Vidipha đạt khoảng 429 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với mức 435,4 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế gần 31 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ.

Nhìn dài hơn, bức tranh tài chính của Vidipha cũng còn một số vấn đề. Năm 2025, tổng doanh thu Vidipha đạt 1.003 tỷ đồng, giảm 2,8%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 83,54 tỷ đồng, giảm 7,5%. Doanh nghiệp chỉ hoàn thành khoảng 95% kế hoạch doanh thu và 90% mục tiêu lợi nhuận.

Sức mua yếu, giá nguyên liệu đầu vào biến động và vướng mắc trong gia hạn số đăng ký lưu hành khiến một số sản phẩm phải tạm dừng khai thác, gây sức ép lên biên lợi nhuận.

Vidipha cũng đang phải xử lý một số vấn đề về tuân thủ. Cuối năm 2025, doanh nghiệp bị cơ quan thuế xử phạt và truy thu tổng cộng hơn 10 tỷ đồng liên quan đến thuế. Tháng 5/2026, công ty tiếp tục bị xử phạt 125 triệu đồng do không tuân thủ thủ tục đăng ký và thông báo lưu hành thuốc.

Điểm đáng chú ý nhất hiện nay lại nằm ở kế hoạch đầu tư. Vidipha dự kiến huy động hơn 99,3 tỷ đồng từ đợt chào bán gần 9,93 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ nguồn vốn này sẽ được dùng để đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt chuẩn EU-GMP.

Tổng mức đầu tư dự kiến 127,8 tỷ đồng, trong đó 97,2 tỷ đồng dành cho máy móc, thiết bị và hơn 2 tỷ đồng cải tạo nhà xưởng. Dây chuyền dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1/2028, công suất thiết kế 10 triệu chai/năm.

Đây có thể là lý do quan trọng khiến Vidipha trở thành đối tượng được các cổ đông mới chú ý. Ngành dược Việt Nam còn dư địa tăng trưởng khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng, hệ thống bán lẻ hiện đại mở rộng và xu hướng ưu tiên thuốc sản xuất trong nước ngày càng rõ nét. Vidipha hiện cung cấp khoảng 62 sản phẩm cho chuỗi Nhà thuốc Long Châu, tạo một kênh phân phối đáng kể.

Tuy nhiên, triển vọng không đồng nghĩa với chắc chắn thành công. Việc đầu tư dây chuyền EU-GMP đòi hỏi vốn lớn, thời gian triển khai dài và khả năng khai thác sau khi hoàn thành. Trong khi đó, VDP đang chịu áp lực trên thị trường chứng khoán: phiên 25/8 giảm kịch sàn gần 7% xuống 32.550 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 14,5% trong một tháng và 27% từ đầu năm.

Vì vậy, sự xuất hiện của những cổ đông mới có thể mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới cho Vidipha. Với gần 34% cổ phần đổi chủ, đây không đơn thuần là câu chuyện các cổ đông cũ thoái vốn, mà có thể đánh dấu một giai đoạn thay đổi đáng kể về cơ cấu cổ đông và định hướng chiến lược tại một doanh nghiệp dược có lịch sử 50 năm.