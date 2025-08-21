CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa có thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ngày 15/8, công ty này đã bán thành công hơn 1,36 triệu cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (tương đương 14,6% cổ phần) thông qua phương thức thỏa thuận.

Ông Nguyễn Chí Thành là người ký công bố báo cáo về giao dịch. Ông Thành hiện là Tổng Giám đốc Chứng khoán SHS và cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Trước đó, SHS đăng ký bán toàn bộ số cổ phần PMC nói trên trong khoảng thời gian từ ngày 15/8 tới 13/9 theo hình thức thỏa thuận nhằm cơ cấu danh mục.

Như vậy, SHS đã bán toàn bộ số cổ phần nói trên ngay ngày đầu tiên trong khoảng thời gian đăng ký.

Kết thúc phiên giao dịch 20/8, PMC có giá 105.900 đồng/cp. Hôm 15/8, PMC đóng cửa ở mức 106.000 đồng/cp. Nếu tính theo mức giá này, tổng số cổ phần PMC mà SHS bán có giá trị khoảng 144 tỷ đồng.

SHS đã thoái thành công toàn bộ cổ phần PMC. Nguồn: SHS

SHS thoái vốn ngay ở thời điểm PMC sắp chi trả cổ tức còn lại năm 2024 với tỷ lệ 38,68% (tương ứng 3.866 đồng/cp) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 10%. Thời gian dự kiến chi trả trong tháng 11/2025. Năm 2023, Pharmedic chi trả cổ tức ở mức kỷ lục 191% tiền mặt. Năm 2025, PMC đặt kế hoạch cổ tức 24%.

Tính đến cuối tháng 6, cổ đông lớn nhất của Pharmedic là Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco (nắm hơn 43% vốn). Trong 6 tháng đầu năm, PMC ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 16% so với cùng kỳ lên 45 tỷ đồng. PMC đặt mục tiêu 97 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025.

SHS bán cổ phiếu PMC trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi sục, tăng mạnh từ mức 1.100 điểm hồi tháng 4 lên 1.664 điểm hôm 20/8. Tuy nhiên, cổ phiếu PMC gần như đi ngang, vẫn quanh mức 105.000-120.000 đồng/cp trong 8 tháng qua. Trước đó, từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2025, cổ phiếu PMC tăng gấp hơn 3 lần từ trên 40.000 đồng/cp lên ngưỡng như hiện tại.

Hôm 18/8, SHS công bố thông tin đăng ký bán ra 20 triệu cổ phiếu Ngân hàng SHB trong khoảng thời gian từ 21/8 tới 17/9 theo phương thức thỏa thuận trên sàn giữa lúc cổ phiếu SHB tăng mạnh gần gấp đôi sau 6 tuần vừa qua.

Trong nửa đầu năm 2025, SHS ghi nhận doanh thu đạt 1.255 tỷ đồng, lãi trước thuế 789 tỷ đồng. Danh mục đầu tư của SHS tập trung vào cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng, năng lượng và hạ tầng như TCB, FPT, HPG, GEX.