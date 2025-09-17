Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa có chỉ đạo về việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự khi sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, những ngày đầu năm học mới 2025-2026, nhiều phụ huynh ở thôn Hậu (xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh) vẫn đưa con em mình tới điểm trường cũ của Trường Mầm non Liên Chung, dù điểm trường mới cách đó hơn 2km.

Một số phụ huynh cho biết chưa đồng ý đưa con, cháu đến học ở trường mầm non mới vì đường đi xa hơn (có gia đình cách khoảng 5 km) và cho rằng điểm trường cũ "vẫn còn dùng được".

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND xã Phúc Hòa và các ban, ngành liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với Trường Mầm non Liên Chung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân. Tổ chức vận động cá nhân cá biệt, tạo sự đồng thuận trong việc đưa học sinh đến học tại điểm trường trung tâm.

Trong trường hợp người dân kiên quyết giữ lại điểm trường lẻ tại thôn Hậu, xã Phúc Hòa phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của con em mình.

Nhiều hạng mục của trường cũ xuống cấp, UBND xã đã thông báo chuyển điểm trường, nhưng nhiều người dân chưa đồng thuận.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường toàn tỉnh cũng được chỉ đạo rà soát và chủ động xây dựng phương án sáp nhập, xóa bỏ các điểm trường lẻ theo đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất của nhân dân, tránh phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã, phường và bộ phận chuyên môn làm tốt công tác nắm tình hình trên địa bàn và trên không gian mạng; nắm rõ số đầu đơn đề nghị giữ lại điểm trường lẻ, số có thái độ chống đối, kích động nhân dân chống lại chủ trương của Nhà nước (nếu có) để có biện pháp răn đe. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây phức tạp về an ninh trật tự, xử lý các đối tượng quá khích, gây rối.

Trường Mầm non Liên Chung mới được xây dựng khang trang.

Liên quan đến vụ việc nhiều phụ huynh thôn Hậu chưa đồng thuận đưa con em tới điểm trường trung tâm mới vì cho rằng đường xa và điểm trường cũ còn sử dụng được, ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa cho biết chính quyền đã đối thoại, đồng thời khẳng định không yên tâm để trẻ tiếp tục học ở điểm trường cũ đã xuống cấp, trong khi đã có cơ sở mới đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 với đầy đủ phòng học và phòng chức năng.