Điểm trường mới xa hơn?

Những ngày đầu năm học mới, nhiều phụ huynh ở các thôn Hương, Nguộn, Xuân Tiến và Hậu (xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh) vẫn tiếp tục đưa con em mình tới điểm trường cũ của Trường Mầm non Liên Chung, dù điểm trường mới tại khu Lãn Tranh chỉ cách khoảng 2km.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại điểm trường cũ, nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường, mua bánh kẹo cho trẻ, thể hiện mong muốn giữ lại điểm trường này.

Lý do được nhiều người đưa ra là điểm trường mới xa hơn, trong khi điểm trường cũ vẫn "còn dùng được".

Bà Nguyễn Thị Mến (trú thôn Hậu) có cháu 5 tuổi, cho biết: "Nhà tôi cách điểm trường cũ 2,5km. Giờ chuyển trường mới, đi thêm 2,5km nữa là 5km, như vậy sẽ rất xa. Chúng tôi chỉ mong các cháu được học gần nhà. Nếu trường cũ hỏng, người dân sẵn sàng đóng góp để sửa chữa".

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Suối, có cháu năm nay bắt đầu đi học, chia sẻ: "Điểm trường mới rất xa, lại gần bến bãi vật liệu xây dựng, tôi không yên tâm. Chúng tôi già rồi, ngày hai buổi đưa đón cháu ở xa sẽ rất vất vả".

Bà Nguyễn Thị Suối cho biết, sẽ không đưa cháu mình ra điểm trường mới học, do quãng đường đi xa hơn.

Nhiều gia đình khác cũng không đồng thuận việc chuyển điểm trường. Anh Lương Đức Sáng (xã Phúc Hòa) nói: “Chúng tôi muốn giữ trường cũ để thuận tiện đi lại. Còn ông bà không biết đi xe máy, mà trường mới lại ở rất xa, rất khó khăn trong đưa đón trẻ”.

Trường cũ xuống cấp, không còn đảm bảo dạy và học

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Chung cho biết, toàn thôn Hậu có 91 trẻ từ 3 đến 5 tuổi, hiện mới có 13 trẻ đến học tại điểm trường mới, còn lại 78 trẻ chưa tới lớp.

“Trước khi di chuyển điểm trường, chúng tôi đã thông báo rộng rãi đến người dân. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn giữ quan điểm cho trẻ học tại điểm trường cũ, dù cơ sở vật chất không đảm bảo. Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để các cháu được học tập trong điều kiện tốt hơn”, cô Hiền nói.

Tại điểm trường cũ nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mỗi khi trời mưa nhiều lớp học bị dột.

Khu nhà vệ sinh cũng không đảm bảo yêu cầu.

Theo báo cáo khảo sát của nhà trường, UBND xã Phúc Hòa và đơn vị tư vấn xây dựng, dãy phòng học tại điểm trường khu Hậu được xây dựng từ năm 2008, hiện đã xuất hiện hàng loạt hư hỏng như: Tường nứt, mái dột, trần nhựa cũ, nền nhà lún không đều. Một số khu vực từng bị sập.

Khu hiệu bộ và phòng âm nhạc ghép chung trong một dãy nhà có dấu hiệu nghiêng trục, móng yếu. Hệ thống sân chơi không đảm bảo diện tích, mặt sân bong tróc, đọng nước, gây trơn trượt. Toàn bộ hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh và bếp ăn đều xuống cấp nghiêm trọng, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Đặc biệt, tại khu vực cổng trường còn có một trạm biến áp lớn không có hàng rào bảo vệ, biển cảnh báo mờ nhạt, tiềm ẩn rủi ro điện giật, cháy nổ - đặc biệt trong giờ cao điểm đông phụ huynh và học sinh.

"Chúng tôi không thể yên tâm khi để trẻ học tại nơi đã xuống cấp"

Ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa cho biết: Trường Mầm non Liên Chung hiện có 16 lớp với 399 học sinh. Trước đây, 6 lớp học tại điểm trường lẻ thôn Hậu với 163 học sinh.

Năm 2024, điểm trường chính tại thôn Lãn Tranh 1 được xây dựng với diện tích 8.700m², đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường có 15 phòng học kiên cố, 10 phòng chức năng đầy đủ các hạng mục phục vụ giáo dục kỹ năng toàn diện cho trẻ.

Điểm trường mới được xây dựng khang trang.

“Khu mới có đầy đủ phòng nghệ thuật, âm nhạc, tin học, thể chất, thư viện, y tế học đường. Hệ thống bếp ăn thiết kế một chiều, trang bị hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, ông Hân nói.

Khuôn viên nhà trường được đầu tư đồng bộ với nhiều khu vui chơi trải nghiệm như vườn cổ tích, khu cát - sỏi - nước, vườn rau, khu trò chơi dân gian, sân chơi giao thông… tạo môi trường học tập sinh động, đúng định hướng “Trường mầm non hạnh phúc - Lấy trẻ làm trung tâm”.

Ông Hân nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể yên tâm khi để trẻ học tại nơi đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Việc chuyển về điểm trường chính là cần thiết và cấp bách để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho trẻ”.

Do phụ huynh không đưa con, em mình ra điểm trường mới nên nhiều lớp chỉ có vài học sinh.

Thậm chí có lớp không có học sinh nào.

UBND xã Phúc Hòa đã tham mưu Đảng ủy, ban hành chủ trương chỉ đạo Trường Mầm non Liên Chung xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ về học tại điểm trường mới. Việc này cũng nằm trong lộ trình thực hiện chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh về việc sắp xếp lại hệ thống trường lớp, đảm bảo điều kiện dạy - học, đặc biệt ở bậc mầm non.