Ngày 11/10/2026, tại Hà Nội, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC được vinh danh danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Ghi nhận bản lĩnh doanh nhân và hành trình phát triển CMC

Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 11/10 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, Cúp Thánh Gióng bước vào kỳ bình xét lần thứ 10 trong năm 2026. Năm nay, chương trình lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu từ hơn 260 hồ sơ được các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp giới thiệu. Qua chín kỳ trước đó, chương trình đã tôn vinh 860 lượt doanh nhân trên cả nước.

Danh hiệu ghi nhận những thành tích nổi bật trong hoạt động lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đề cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Phó Thủ tướng đồng thời kỳ vọng đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với đất nước, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại chương trình

Việc ông Nguyễn Trung Chính được vinh danh là dấu mốc ý nghĩa đối với cá nhân ông và Tập đoàn Công nghệ CMC - doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thành lập năm 1993, kiên định với định hướng làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.

“Được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026” là niềm vinh dự đối với cá nhân tôi và tập thể Tập đoàn Công nghệ CMC. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm AI “Make in Vietnam - Made by CMC”, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp AI-X toàn cầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước”, ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ.

Dấu ấn người lãnh đạo và khát vọng đưa công nghệ Việt vươn tầm quốc tế

Gắn bó với CMC từ những ngày đầu thành lập, ông Nguyễn Trung Chính đã cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên xây dựng Tập đoàn qua nhiều giai đoạn phát triển của ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Dưới sự dẫn dắt của ông và ban lãnh đạo, CMC từng bước mở rộng quy mô, phát triển năng lực công nghệ, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và tăng cường hiện diện trên thị trường quốc tế.

Trong hành trình đó, ông Nguyễn Trung Chính luôn theo đuổi khát vọng xây dựng một tập đoàn công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu, chủ động nắm bắt xu thế công nghệ và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ông cũng đề cao vai trò của đội ngũ trong thành quả chung, coi tinh thần đoàn kết, sự cống hiến và khả năng cùng theo đuổi mục tiêu dài hạn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trung Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời, đại biểu tham dự chương trình

Trước những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số, CMC tiếp tục phát triển chiến lược theo hướng lấy AI làm động lực tăng trưởng trọng tâm, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp AI-X toàn cầu. Đây là bước phát triển tiếp nối trong hành trình làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ quốc tế.

Kiên định chiến lược làm chủ công nghệ, tiên phong chuyển đổi AI

Với chiến lược AI-X kết nối trí tuệ, tạo dựng tương lai, CMC tập trung phát triển hệ sinh thái sản phẩm, nền tảng và giải pháp AI do người Việt làm chủ, theo tinh thần “Make in Vietnam - Made by CMC”. Tập đoàn đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ chiến lược và năng lực nghiên cứu, phát triển (R&D), đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi AI của doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế.

CMC phát triển các lĩnh vực trọng tâm gồm hạ tầng số; công nghệ và giải pháp; công nghệ mới, công nghệ chiến lược; kinh doanh toàn cầu; giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Việc kết hợp năng lực công nghệ, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng để Tập đoàn phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ có giá trị, đồng hành cùng khách hàng và đối tác trong quá trình chuyển đổi.

Cúp và bằng chứng nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026” trao tặng ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC

Song song với đầu tư công nghệ, CMC chú trọng xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo, phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là những yếu tố quan trọng để Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.

Lan tỏa tinh thần doanh nhân tiên phong trong kỷ nguyên mới

Chương trình Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026”, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Hà Nội ngày 11/10/2026

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026” không chỉ ghi nhận những thành tích đã đạt được mà còn lan tỏa kỳ vọng về vai trò tiên phong của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi AI ngày càng trở thành động lực tăng trưởng, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ và tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội.

Với CMC, tinh thần tiên phong được thể hiện qua khát vọng xây dựng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế, phát triển các sản phẩm “Make in Vietnam - Made by CMC” và đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi AI.

Sự ghi nhận dành cho ông Nguyễn Trung Chính tiếp tục lan tỏa hành trình phát triển của CMC, đồng thời khẳng định ý nghĩa của tầm nhìn dài hạn, tinh thần đổi mới sáng tạo và sức mạnh tập thể trong xây dựng doanh nghiệp.

Với khát vọng tiên phong và tinh thần làm chủ công nghệ, CMC tiếp tục kiên định chiến lược AI-X, tăng tốc chuyển đổi AI, mở rộng hiện diện toàn cầu và đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thúy Ngà