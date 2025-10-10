Con người là yếu tố quyết định

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam -VINASA phối hợp cùng các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức Diễn đàn Nhân sự và Công nghệ Việt Nam – TalentX 2025, với chủ đề “HR 5.0: Tổ chức linh hoạt - Nhân sự khai phóng”.

Quy tụ hơn 500 đại biểu gồm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, giám đốc nhân sự, giảng viên, sinh viên và nhà cung cấp giải pháp công nghệ HR Tech, TalentX 2025 tập trung bàn thảo 3 nhóm nội dung chính gồm: Tổ chức tương lai bền vững: Dữ liệu, Công nghệ và Con người; lãnh đạo vững tâm dẫn dắt tổ chức thời biến động; và kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên AI.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang nhấn mạnh: "Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người trở nên thông minh hơn, hạnh phúc hơn, và doanh nghiệp trở nên linh hoạt, sáng tạo và bền vững hơn".

Trao đổi tại phiên toàn thể của diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA cho hay, trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào thời kỳ tăng tốc của chuyển đổi số và AI, mọi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, đều phải đối diện với cùng một câu hỏi: “Làm thế nào để phát triển con người, xây dựng tổ chức có khả năng thích ứng, sáng tạo và bứt phá trong kỷ nguyên mới?”.

Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 400.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, hàng trăm nghìn lao động mới gia nhập thị trường, bổ sung vào lực lượng hơn 52 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là nguồn tài nguyên lớn và là lợi thế chiến lược của quốc gia.

Tuy nhiên, năng suất lao động của Việt Nam hiện mới chỉ bằng khoảng 60% của Thái Lan và 40% của Malaysia. Khoảng cách này không chỉ đến từ công nghệ, mà quan trọng hơn là đến từ chất lượng nhân lực và cách chúng ta khai thác, phát huy tiềm năng con người.

Vì thế, VINASA lựa chọn HR 5.0 - mô hình nhân sự kết hợp giữa con người và công nghệ làm chủ đề trọng tâm của TalentX 2025. "Chúng ta không còn nói về việc “ứng dụng công nghệ vào nhân sự” như trước đây, mà là hướng đến một triết lý mới trong quản trị nhân lực: nơi công nghệ không thay thế con người, mà mở rộng năng lực con người, giúp mỗi cá nhân phát triển toàn diện hơn, tổ chức trở nên linh hoạt và thông minh hơn”, bà Giang chia sẻ.

Các chuyên gia đến từ VINASA, Intellect Minds Fusio, Compass và Học viện Agile thảo luận tại TalentX 2025.

Cũng theo đại diện VINASA, nhân sự và công nghệ là 2 yếu tố tưởng chừng tách biệt thì nay trở thành song trụ chiến lược của sự phát triển doanh nghiệp, trong đó công nghệ là “đòn bẩy” giúp tăng tốc, còn con người là “trái tim” của đổi mới.

“Đổi mới công nghệ là tất yếu, nhưng chuyển đổi con người mới là điều quyết định. Tôi tin rằng, với tầm nhìn, sự hợp tác và khát vọng của cộng đồng doanh nghiệp, cùng năng lượng và trí tuệ của thế hệ trẻ, HR 5.0 sẽ trở thành chiến lược phát triển bền vững cho mọi tổ chức Việt Nam. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người trở nên thông minh hơn, hạnh phúc hơn, và doanh nghiệp trở nên linh hoạt, sáng tạo và bền vững hơn”, đại diện VINASA nhấn mạnh.

5 năng lực cốt lõi để thành công với HR 5.0

Các chuyên gia dự TalentX 2025 cũng thống nhất rằng trong kỷ nguyên AI, đội ngũ nhân sự của mọi tổ chức đều phải có sự chuyển đổi và đội ngũ làm công tác nhân sự là lực lượng cần thay đổi trước tiên để không chỉ quản trị con người mà còn tham gia kiến tạo nguồn nhân lực và tương lai của tổ chức.

Điểm qua các bước phát triển của 5 phiên bản quản lý nhân sự HR, bà Vũ Thị Lê Lan, Giám đốc điều hành Intellect Minds Fusio cho hay: Phiên bản HR 5.0 là mô hình dựa trên công nghệ, lấy con người làm trung tâm, đồng thiết kế cấu trúc và năng lực tổ chức.

“Tương lai không gọi tên những người quản lý giỏi, mà thuộc về những người kiến tạo hệ thống nhân tài thông minh”, bà Lan nhấn mạnh yêu cầu cũng như tầm quan trọng của đội ngũ quản trị nhân sự trong kỷ nguyên mới.

Chuyên gia Vũ Thị Lê Lan cho rằng: HR cần tái định nghĩa vai trò, từ quản lý sang kiến tạo hệ thống nguồn nhân lực của tổ chức.

Để thành công với HR 5.0, chuyên gia Vũ Thị Lê Lan khuyến nghị tổ chức, doanh nghiệp cần xây dựng 5 năng lực cốt lõi gồm: Thông thạo dữ liệu và AI, sử dụng dữ liệu như một ngôn ngữ chung trong ra quyết định; tư duy thiết kế và phát triển tổ chức, lấy con người làm trung tâm để kiến tạo hệ thống; tầm nhìn chiến lược, dự báo xu hướng và xây dựng năng lực tương lai; lãnh đạo thay đổi, dẫn dắt đội ngũ qua các giai đoạn chuyển mình; tư duy linh hoạt và sản phẩm, thích ứng nhanh và đổi mới liên tục.

Theo các chuyên gia, có 4 hoạt động đầu tiên các doanh nghiệp, tổ chức cần tập trung để thực hiện phiên bản HR 5.0, đó là: Xác định lại vai trò của HR - Trở thành “Kiến trúc sư Tổ chức”, người kiến tạo trải nghiệm, thiết kế văn hóa, dẫn dắt thay đổi thay vì chỉ vận hành hành chính.

Tiếp đó, cần rà soát và tái cấu trúc các quy trình nhân sự hiện tại, giải đáp câu hỏi tổ chức đang “vận hành” hay đang “kiến tạo”?; xây dựng roadmap năng lực cá nhân cho đội ngũ HR 5.0 để kết nối công nghệ, dữ liệu và con người. Và cuối cùng, cần thiết lập Trung tâm AI tinh gọn trong HR để thử nghiệm, học hỏi và nhân rộng giá trị từ AI vào quản trị nhân sự.