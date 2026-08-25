Ngày 25/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân và Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng), tổng vốn hơn 4.293 tỷ đồng.

Dự án Cụm nút giao thông có tổng mức đầu tư hơn 1.571 tỷ đồng, được triển khai tại phường Hòa Cường và Hòa Xuân, trong giai đoạn 2025-2029.

Dự án gồm các hạng mục: xây dựng hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Thăng Long; mở rộng đường Lê Thanh Nghị; xây dựng cầu Đò Xu; xây thêm một liên cầu phía hạ lưu cầu Hòa Xuân và tuyến đường ven sông phía Hòa Xuân...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (thứ 5 từ trái sang) cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng dự lễ và ấn nút khởi công dự án.

Công trình nhằm giải quyết ùn tắc tại khu vực, nâng cao năng lực thông hành, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kết nối giao thông phía Nam thành phố.

Trong khi đó, dự án Phát triển tích hợp thích ứng có tổng vốn hơn 2.722 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

Nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân với lưu lượng giao thông lớn, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Dự án sẽ nạo vét khoảng 60km sông Trường Giang, xây kè tại các vị trí xung yếu, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường thủy; xây kênh tiêu A3 dài khoảng 2,38km kết nối hồ Sông Đầm với sông Trường Giang để tăng khả năng tiêu thoát lũ, giảm ngập khu vực Tam Kỳ.

Ngoài ra, dự án xây dựng 6 cầu mới qua sông Trường Giang và hoàn trả một cầu dân sinh, góp phần tăng kết nối giao thông, phục vụ dân sinh, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Hai dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng khả năng chống chịu thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và mở rộng không gian phát triển của Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc khởi công hai dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển bằng những công trình thiết thực, phục vụ đời sống người dân.

Theo ông Hùng, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, đòi hỏi kết nối cao hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về chất lượng, an toàn và khả năng chống chịu của đô thị. Vì vậy, đầu tư hạ tầng đi trước một bước sẽ tạo động lực phát triển mới, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, chi phí, không để xảy ra thất thoát, lãng phí...