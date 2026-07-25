Ngày 25/7, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng khởi công dự án Sun Galaxy Complex - tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí nằm bên sông Hàn, tại phường Ngũ Hành Sơn.

Đây là dự án được xác định là bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo hạ tầng phục vụ các hoạt động văn hóa, lễ hội quy mô lớn của thành phố, trong đó có Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần có thêm nhiều dự án động lực, nhiều nhà đầu tư và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khởi công.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, dự án không chỉ phục vụ tổ chức DIFF mà còn góp phần phát triển không gian văn hóa, kinh tế đêm và các sản phẩm du lịch mới. Về lâu dài, công trình sẽ tạo động lực phát triển khu vực ven sông Hàn, hướng tới đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện và lễ hội quốc tế.

Ông Hùng cho biết, thành phố nhận thức rất rõ rằng, doanh nghiệp không cần những lời hứa chung chung. Điều doanh nghiệp cần là một chính quyền hành động; một chính quyền giải quyết công việc nhanh hơn; minh bạch hơn; đồng hành nhiều hơn và dám chịu trách nhiệm. Đây cũng là cam kết của chính quyền thành phố.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả điều hành; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

“Tinh thần của chúng tôi rất rõ: Không để cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ vì sự chậm trễ của bộ máy hành chính. Không để doanh nghiệp phải chờ đợi những việc thuộc trách nhiệm của chính quyền. Không để những điểm nghẽn kéo dài làm giảm niềm tin của nhà đầu tư...”, ông Hùng nhấn mạnh.

Phối cảnh dự án. Ảnh: G.X

Dự án Sun Galaxy Complex có diện tích hơn 210.000m², tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng nằm giữa cầu Tiên Sơn và cầu Trần Thị Lý (thuộc phường Ngũ Hành Sơn) hướng ra sông Hàn, đối diện bên kia là Danang Downtown, Cung thể thao Tiên Sơn.

Theo quy hoạch, tổ hợp sẽ là không gian tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí và du lịch quy mô quốc tế. Tiến độ thực hiện dự án 36 tháng từ quý III/2026.

Điểm nhấn của dự án là sân khấu và khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa.

Dự án còn có khối công trình thương mại - dịch vụ 47 tầng (khoảng 183m), dự kiến bố trí khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại; công viên cây xanh cùng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan ven sông.