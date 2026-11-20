Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách thức vận hành của ngành dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu. Tuy nhiên, đứng trước làn sóng tự động hóa mạnh mẽ này, Chủ tịch FPT Software Chu Thị Thanh Hà lại nhìn thấy cơ hội bứt phá rõ nét từ chính những khoảng trống mà AI chưa thể chạm tới.

Bà Chu Thị Thanh Hà - Chủ tịch FPT Software

​Chia sẻ với tờ Nikkei mới đây, bà Hà thẳng thắn nhận định: "Có rất nhiều thứ AI không thể thay thế. AI có thể thực hiện những công việc mang tính tổng quát, nhưng nếu muốn ứng dụng AI vào y tế, sản xuất hay ngành ô tô, chúng ta phải thực sự hiểu rõ quy trình kinh doanh của từng lĩnh vực".

Chính yêu cầu này buộc doanh nghiệp công nghệ phải đi sâu vào lõi vận hành và hợp tác chặt chẽ với khách hàng ngay từ những bước đi đầu tiên của dự án.

​Thực tế, khi khả năng lập trình của AI ngày càng hoàn thiện, cho phép tạo ra phần mềm trong thời gian ngắn hơn với quy mô kỹ sư tinh gọn hơn, vai trò của con người không hề mất đi mà dịch chuyển sang những khâu có giá trị cao hơn. Theo bà Hà, việc các doanh nghiệp sử dụng ngày càng nhiều mã nguồn do AI sinh ra khiến hoạt động kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm trở nên sống còn. Đây chính là thế mạnh giúp FPT Software tạo ra sự khác biệt khi cung cấp giải pháp trọn gói từ đầu đến cuối cho đối tác quốc tế.

​Thích ứng nhanh với xu thế này, FPT Software đang chủ động nâng cấp mô hình kinh doanh, tăng cường các dịch vụ tích hợp AI có giá trị gia tăng cao. Theo lộ trình, tỷ trọng doanh thu các mảng dịch vụ outcome-based (dựa vào kết quả đầu ra) sẽ tăng tới trên 50% trong giai đoạn 2027 - 2028.

Tại thị trường Mỹ, nhiều khách hàng lớn của FPT Software hiện đã áp dụng cơ chế thanh toán dựa trên kết quả đầu ra. "Chúng tôi đã và đang trở thành đối tác quan trọng trong việc ứng dụng và chuyển đổi AI với các công ty lớn trên thế giới", bà Hà nhấn mạnh.

​Chiến lược bám sát khách hàng ngay từ điểm xuất phát đang giúp FPT Software gặt hái thành công tại Nhật Bản, đặc biệt trong ngành ô tô. Sau dấu mốc hợp tác từ năm 2023, FPT và Subaru đã mở rộng hợp tác trong phát triển thế hệ ô tô mới, với các tính năng và trải nghiệm được vận hành, nâng cấp thông qua phần mềm (SDV).

Tiếp đó, tháng 5/2026, FPT cùng Mitsubishi Motors cũng xúc tiến nghiên cứu thành lập liên doanh. Nhờ mô hình lập liên doanh bản địa giúp đối tác Nhật giữ được quyền sở hữu trí tuệ cùng mạng lưới nhân sự đồng bộ xuyên biên giới tại Nhật Bản và Mỹ, FPT Software đang sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội trước các đối thủ lớn khác trên thế giới.

Lệ Thanh