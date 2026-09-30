Theo công văn của Văn phòng UBND TP Hà Nội, báo chí phản ánh chợ Kim Liên dừng hoạt động nhưng không bố trí chợ tạm, khiến gần 200 tiểu thương mất nơi buôn bán, nhiều người gặp khó khăn về sinh kế.

Một số tiểu thương phải thuê tạm hoặc ngồi nhờ trước cửa nhà dân, cửa hàng nhỏ lẻ xung quanh để tiếp tục kinh doanh. Họ mong muốn chính quyền hỗ trợ, bố trí địa điểm buôn bán tạm thời trong thời gian chờ xây dựng chợ mới.

Chợ Kim Liên dừng hoạt động, ảnh hưởng tới gần 200 tiểu thương. Ảnh: PT

Trước phản ánh trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Phường được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các quy định liên quan.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu phường kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.