Ngày 30/9, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về sản phẩm cột chặn xe tự động, phục vụ kiểm soát phương tiện, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội tại hội nghị. Ảnh: T.K.

Theo Công an Hà Nội, hiện tại, một số vị trí quanh Hồ Hoàn Kiếm chủ yếu sử dụng rào chắn di động, cần huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ thực hiện. Việc đóng, mở các điểm chốt có thể mất 30-60 phút, trong khi tình huống khẩn cấp đòi hỏi mở lối nhanh cho xe ưu tiên.

Hồ Hoàn Kiếm là Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt. Vì vậy, hệ thống cột chặn được lựa chọn không chỉ phải đáp ứng yêu cầu kiểm soát phương tiện mà còn phải bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị và phù hợp với quy hoạch.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy các đơn vị xem mô hình thử nghiệm. Ảnh: CACC

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về khả năng chịu tải, cảnh báo khi cột nâng, hạ; vận hành khi mất điện, sự cố điều khiển; khả năng chống chịu mưa lớn, ngập nước và phương án bảo trì.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thiết bị, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin, kiến trúc hệ thống và phương thức điều khiển; đồng thời dự liệu các tình huống sự cố, bảo đảm xử lý nhanh, không ảnh hưởng giao thông và xe ưu tiên.

Ông cũng lưu ý việc tính toán số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các cột và khả năng tháo dỡ, di chuyển, tái sử dụng khi quy hoạch thay đổi.

Công an Hà Nội sẽ tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện phương án theo hướng đồng bộ, khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí trước khi triển khai.