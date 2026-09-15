Ngày 15/9, lực lượng dân quân, các tổ chức đoàn thể và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Kim Liên có mặt tại từng khu vực, quầy hàng để giúp tiểu thương thu dọn, bốc xếp và vận chuyển tài sản ra khỏi chợ.

Hàng hóa được đưa từ các quầy lên phương tiện để chuyển khỏi khu vực chợ. Tiểu thương sẽ thu dọn toàn bộ hàng hóa, vật dụng và không đưa thêm hàng mới vào chợ.

Việc hỗ trợ miễn phí nhân công và phương tiện vận chuyển được thực hiện từ ngày 14/9 đến hết ngày 16/9. Phường bố trí nơi lưu giữ tạm thời, không thu phí đối với hàng khô và những mặt hàng có điều kiện bảo quản đơn giản.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc ra khỏi chợ Kim Liên. Ảnh: Phường Kim Liên

Trước đó, từ 12h ngày 14/9, phường đã ngừng cấp điện, nước phục vụ hoạt động kinh doanh tại chợ.

Khu chợ lâu đời, hoạt động từ năm 1992

Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là nơi mua bán hàng hóa thiết yếu của người dân và địa điểm mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Theo UBND phường, sau thời gian dài sử dụng, cơ sở hạ tầng chợ đã xuống cấp, một số điều kiện về phòng cháy, chữa cháy chưa được bảo đảm.

Vào tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội kiểm tra và xác định các tồn tại, hạn chế tại chợ.

Tháng 7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành, chợ Kim Liên được chuyển từ Ban Quản lý chợ Đống Đa về UBND phường Kim Liên quản lý.

Ngày 10/6/2026, Công an TP Hà Nội có văn bản đề nghị khắc phục các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Đến ngày 22/6, cơ quan này ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu chợ xử lý những tồn tại đã được chỉ ra.

Một góc chợ Kim Liên. Ảnh: PT

Ngày 9/9, lãnh đạo UBND phường làm việc trực tiếp với các hộ kinh doanh về lý do, phương án và lộ trình dừng hoạt động. Sau quá trình thông tin, tuyên truyền và vận động, chính quyền tổ chức dừng hoạt động chợ cho đến khi các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy cùng những yêu cầu liên quan được bảo đảm.

Để giảm ảnh hưởng đến sinh kế của tiểu thương, phường cho biết không truy thu những khoản phí dịch vụ mà các hộ chưa nộp trong quá trình kinh doanh tại chợ.

Phường cũng rà soát nhu cầu, kết nối với các chợ dân sinh trên địa bàn và khu vực lân cận để giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp. Tiểu thương được hỗ trợ tiếp tục bán hàng qua “Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7”, có hơn 5.800 thành viên.

Việc đóng cửa chợ Kim Liên dự kiến ảnh hưởng tới hơn 200 tiểu thương đang buôn bán ở đây. UBND phường cho hay, phường thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với các tiểu thương.

"Việc dừng hoạt động chợ là giải pháp cần thiết để chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ an toàn cho tiểu thương, người dân và cộng đồng dân cư khu vực xung quanh", UBND phường nhấn mạnh.

Phường đang báo cáo thành phố về chủ trương xây dựng chợ dân sinh trên diện tích chợ Kim Liên hiện nay. Mục tiêu là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu an toàn và nhu cầu mua bán hàng hóa thiết yếu của người dân.

Việc đầu tư xây dựng chợ sẽ được triển khai sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền. Chính quyền chưa công bố quy mô đầu tư, thời gian xây dựng và thời điểm chợ có thể hoạt động trở lại.