Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier.

Tháp tùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa có Trưởng Ban Cố vấn đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch Anna-Maria Boura; Cố vấn Đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch Veronika Şentürk Musilová; Người phát ngôn, Văn phòng Chủ tịch Maria Tomasik.

Ngày mai, ông Antonio Costa sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và có một số hoạt động tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đến Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trước chuyến thăm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có những nhận định về cột mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao EU - Việt Nam.

"Chuyến thăm Việt Nam của tôi diễn ra giữa lúc thế giới đang bất định. Sự tin tưởng giữa các quốc gia không còn được coi là điều hiển nhiên. Trong một thế giới ngày càng đa cực, hợp tác đa phương phải dựa trên các mối quan hệ đối tác đáng tin cậy và có thể dự đoán được", ông chia sẻ.

Chuyến thăm diễn ra trùng vào thời điểm có ý nghĩa lớn với tương lai của Việt Nam, khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vừa qua đã định hướng cho giai đoạn tiếp theo của quốc gia.

Việt Nam là một đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1990, mối quan hệ giữa hai bên đã phát triển thành một trong những quan hệ đối tác năng động và rộng khắp nhất của EU tại châu Á trên các lĩnh vực thương mại, phát triển bền vững, đổi mới, quản trị, an ninh và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu dẫn chứng về Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA). Kể từ khi có hiệu lực năm 2020, EVFTA đã cho thấy những lợi ích của sự hợp tác dài hạn dựa trên các quy tắc. Sau 5 năm, hiệp định này đã giúp tăng kim ngạch thương mại song phương EU - Việt Nam lên khoảng 40%.

"Mối quan hệ EU - Việt Nam đã vươn ra khỏi khuôn khổ hiện tại. Đó là lý do tôi tin rằng, đã đến lúc nâng tầm mối quan hệ của chúng ta", Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định.

Theo ông Antonio Costa, sự nâng cấp này sẽ phản ánh thực tế về quan hệ đối tác EU - Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc, làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng xanh, công nghệ tiên tiến, kỹ năng và an ninh. Điều này cũng phát đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng EU và Việt Nam đang lựa chọn hợp tác lâu dài.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng: "Với EU, việc nâng tầm quan hệ khẳng định rằng chúng tôi coi Việt Nam không chỉ là một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, mà còn là một đối tác chiến lược với vai trò quan trọng trong ổn định khu vực và kết nối toàn cầu".

Trong khi đó, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, phía EU đánh giá rất cao việc Việt Nam đón tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu khi vừa kết thúc thành công Đại hội 14 của Đảng. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ hai bên đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng nhất trong khu vực sau hành trình 35 năm, từ những hỗ trợ nhân đạo ban đầu vào những năm 1990 đến nay.

Đại sứ cho rằng hai bên đã đạt đến giai đoạn có thể mở ra một "kỷ nguyên mới" trong quan hệ giữa EU và Việt Nam. Kỷ nguyên mới này sẽ được biểu tượng hóa bằng ý định nâng tầm quan hệ đối tác giữa hai bên.

EU muốn củng cố mạnh mẽ 3 trụ cột hợp tác sẵn có gồm: thương mại, chuyển đổi xanh, hòa bình và an ninh.

EVFTA đã giúp thương mại hai chiều tăng thêm 40% trong 5 năm qua. EU muốn vượt xa hơn mức độ hiện tại, đặc biệt khi thương mại thế giới đang gặp thách thức.

Trong chuyển đổi xanh, EU muốn tăng cường hỗ trợ Việt Nam triển khai năng lượng tái tạo, gia tăng tính độc lập và an ninh năng lượng, phù hợp với các quyết sách tại Đại hội Đảng vừa qua.

Trong hòa bình và an ninh, EU muốn đi xa hơn các hoạt động gìn giữ hòa bình hiện tại, mở rộng sang an ninh hàng hải, quản lý khủng hoảng và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả ở Biển Đông.

Ngoài ra, EU muốn phát triển các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài nguyên thiết yếu.