Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật CTCP Mekolor (trụ sở tại TP Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Công ty Mekolor mở tài khoản tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, công ty cung cấp cho ngân hàng hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác từ Đức. Quá trình tra soát, VietinBank không ghi nhận điện chuyển tiền như hồ sơ do Công ty Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo.

Mặc dù ngân hàng và các cơ quan chức năng đã thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, Công ty Mekolor vẫn không chấp nhận, còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng VietinBank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.

Theo cơ quan điều tra, sau đó Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế và mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Ông Võ Xuân Trường là ai?

Ông Võ Xuân Trường (sinh năm 1980) từng gây chú ý khi đại diện liên minh Mekolor – Great USA đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng vốn khoảng 100 tỷ USD. Liên minh này tuyên bố có thể tự thu xếp toàn bộ vốn, không vay và không cần Chính phủ bảo lãnh.

Trong cuộc trò chuyện với PV VietNamNet trước đây, ông Võ Xuân Trường cho biết: Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam và nhìn thấy cơ hội đầu tư. Với nguồn vốn có sẵn, chúng tôi thấy mình đủ khả năng tham gia đầu tư dự án cùng các đối tác. Nếu thuận lợi, 100 tỷ USD có thể được thu hồi trong vòng 15 năm tính từ khi dự án đi vào khai thác.

Ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch Mekolor. Ảnh: Trần Chung

"Chúng tôi sẵn sàng chứng minh mình có 100 tỷ USD trong tay. Tiền sẽ được giải ngân liên tục để đảm bảo cho dự án", Chủ tịch Mekolor tuyên bố và tự đánh giá là một đơn vị mới nên sẽ gặp bất lợi so với các đơn vị khác đang muốn tham gia đầu tư dự án. Tuy nhiên, ông này lại liên tục nhắc đi nhắc lại "có sẵn nguồn vốn và các đối tác công nghệ", Võ Xuân Trường cho biết thêm.

Khi phóng viên đặt câu hỏi liên minh này đã thu xếp 100 tỷ USD nói trên như thế nào, ông này nhắc lại đề xuất sáng kiến kinh tế mang tên One Mekong One Meal, và rằng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam chỉ là một phần của sáng kiến nên nằm trong hành lang vốn được "quy hoạch từ thời điểm đó".

Người đại diện này tiếp tục dẫn ra con số tổng nguồn vốn đã vận động cho sáng kiến One Mekong One Meal lên tới 120.000 tỷ Euro.

Nhiều ý kiến đã đánh giá đề xuất bỏ ra 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của liên minh này là viển vông.

Đại diện liên minh này lại tuyên bố "không quan tâm tới các bình luận bên ngoài" chỉ cần sự quan tâm từ phía Chính phủ".

"Dù có ý kiến nghi ngờ cho rằng tôi "chém gió" hay tuyên bố vốn ảo, nhưng tôi phát ngôn với tư cách đại diện liên minh có yếu tố Mỹ và phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Đây không phải là câu chuyện để chém gió. Chém gió ở cấp quốc gia dễ vướng vòng lao lý lắm", ông Võ Xuân Trường nói.

CTCP Mekolor thành lập năm 2016, trụ sở tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp có ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Trụ sở của Công ty cổ phần Mekolor. Ảnh: Hoài Thanh

Điều bất ngờ là trụ sở công ty là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Phía trước chỉ treo một tấm bảng nhỏ dài khoảng 2 gang tay ghi tên công ty.

Theo quan sát từ bên ngoài, công ty không có gì đặc biệt, giống như nhiều nhà dân bình thường. Bên ngoài có gắn biển trụ sở công ty, nhưng cửa đóng, phía trên cửa có treo chuông gió... Một số người dân xung quanh cho biết, họ không biết gì về Công ty cổ phần Mekolor.

Năm 2018, Mekolor từng gây chú ý dư luận trong nước với Sáng kiến “One Mekong one Meal - OMOM” do TS Võ Xuân Trường - nhà sáng lập Mekolor và ông Trần Công Đoàn - CEO Nhà Ấm Group đưa ra.

Dự án ra đời nhằm thiết lập nền tảng công dân số (Digital Citizen), kết nối số (Digital Connecting Network), Tài sản số (Digital Asset), Y tế số thông minh (Digital Smart Health Care)... trên blockchain để tạo thành một Nền tảng mạng xã hội số thông minh (Smart Digital Society Network Platform).

Mục tiêu là liên kết chuỗi giá trị vùng Mekong, chia sẻ lợi ích công bằng, hỗ trợ phát triển đa ngành như nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch... với nguồn tài chính ước tính khoảng 100 tỷ USD qua trái phiếu doanh nghiệp và đối ứng vốn của các tổ chức kinh tế trong và ngoài khu vực...

OMOM đóng vai trò nền tảng cho việc đề xuất dự án “Cù Lao Giêng - Xứ sở thần tiên” (Mekolor Everland) gần 7.000ha ở An Giang - kỳ vọng tạo cú hích kinh tế lớn cho Đồng bằng sông Cửu Long.