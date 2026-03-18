Trước đó, ông Khiên đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT của ACV.

Cùng ngày, ACV cũng miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, có hiệu lực từ 17/3.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh trước đó ACV cho biết, ngày 4/3, doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Phiệt về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và "nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu".

Cùng bị bắt với cựu Chủ tịch ACV là ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, ngày 25/2, ACV thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay thế ông Vũ Thế Phiệt.

Thời gian gần đây, ACV ghi nhận nhiều biến động nhân sự cấp cao. Ngày 2/2/2026, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng được điều động giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành. Theo ACV, ông Nguyễn Đức Hùng sẽ tạm thời phụ trách Ban điều hành cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định nhân sự mới.

Tại cuộc họp sáng 18/3, Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất đưa đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

ACV hiện có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, là doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trong quản lý, đầu tư và phát triển hạ tầng cảng hàng không tại Việt Nam.

ACV đang quản lý, đầu tư và khai thác 22/23 cảng hàng không trên cả nước. Trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế gồm: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và Liên Khương.

Bên cạnh đó, ACV còn quản lý 12 cảng hàng không nội địa gồm: Buôn Ma Thuột, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Điện Biên, Thọ Xuân và Nà Sản (hiện không khai thác).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng góp vốn vào nhiều công ty con, công ty liên doanh và liên kết trong lĩnh vực hàng không.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình trọng điểm quốc gia - có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.000 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1 do ACV làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Gần đây, Bộ Xây dựng tiếp tục giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án, ngoại trừ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay.