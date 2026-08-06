Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Mekolor (trụ sở tại TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Võ Xuân Trường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Công ty Cổ phần Mekolor do Võ Xuân Trường làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mở tài khoản tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ.

Sau đó, công ty cung cấp cho VietinBank Chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) vào tài khoản của Công ty Cổ phần Mekolor thông qua Ngân hàng Deutsche Bank (Đức), kèm điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) đề ngày 22/6/2021 để VietinBank thực hiện thủ tục tiếp nhận và ghi có số tiền trên vào tài khoản của công ty.

Quá trình tra soát, VietinBank không ghi nhận điện chuyển tiền như hồ sơ do Công ty Cổ phần Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Mặc dù ngân hàng và các cơ quan chức năng đã thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, Công ty Cổ phần Mekolor vẫn không chấp nhận, còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng VietinBank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Võ Xuân Trường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, sau đó Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế và mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Với hành vi này, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Xuân Trường về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Võ Xuân Trường tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook "Philip Vo" để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra khám xét và thu giữ tài liệu tại Công ty Mekolor. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đồng loạt khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TPHCM và trụ sở Công ty Cổ phần Mekolor trên đường Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.