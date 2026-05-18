Ngày 18/5/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là hoạt động trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ năm 2026, nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo; đồng thời khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch MK Group, cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt, năng lực cạnh tranh quốc gia không còn được quyết định bởi khả năng tiếp cận công nghệ, mà nằm ở năng lực tự chủ công nghệ lõi, tự chủ công nghệ sản xuất và làm chủ sở hữu trí tuệ đối với các công nghệ chiến lược.

Theo Chủ tịch MK Group, với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, tự chủ công nghệ không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế mà còn là điều kiện bảo đảm năng lực cạnh tranh dài hạn, bảo vệ chủ quyền dữ liệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Tự chủ công nghệ không chỉ là làm ra sản phẩm

Qua hơn 27 năm phát triển, MK Group đã từng bước xây dựng năng lực trong các lĩnh vực định danh số, AI Camera và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

“Tự chủ công nghệ không đơn thuần là sản xuất được một sản phẩm, mà là khả năng làm chủ đồng thời công nghệ lõi, năng lực thiết kế, công nghệ sản xuất, dữ liệu và sở hữu trí tuệ”, ông Khang nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực định danh số và xác thực, bảo mật số thông minh, MK Group xác định đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp tới dữ liệu công dân, hạ tầng số quốc gia và an ninh thông tin mang tính chiến lược.

Theo đó, giá trị cốt lõi không nằm ở thiết bị vật lý hay tấm thẻ định danh, mà ở khả năng làm chủ hệ điều hành chip bảo mật, bảo vệ dữ liệu sinh trắc học và tích hợp hệ thống định danh ở cấp độ quốc gia.

Đến nay, MK Group đã phát triển hệ điều hành chip bảo mật Lotus OS và nền tảng MK Lotus GovID IMDa đạt chứng nhận Common Criteria EAL5+, một trong những cấp độ bảo mật cao nhất dành cho hệ thống định danh điện tử cấp quốc gia.

Làm chủ AI Camera và từng bước tham gia chuỗi giá trị quốc tế

Ở lĩnh vực camera AI thông minh xử lý tại biên, MK Group xác định đây không chỉ là ngành sản xuất thiết bị điện tử mà là lĩnh vực công nghệ chiến lược liên quan trực tiếp tới AI, dữ liệu và hạ tầng số.

Doanh nghiệp lựa chọn hướng đi từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị công nghệ, từ thiết kế phần cứng, quang học, điện tử tới phần mềm hệ thống, thuật toán AI và công nghệ xử lý tại biên.

Đây là công nghệ cho phép hệ thống xử lý dữ liệu và chạy trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị camera, mà không phụ thuộc vào hạ tầng điện toán đám mây bên ngoài.

Theo ông Khang, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với bảo mật dữ liệu, an ninh thông tin và tính độc lập của hạ tầng số.

Hiện MK Vision đã xây dựng năng lực tự chủ thiết kế và công nghệ sản xuất khép kín tại Việt Nam, đồng thời từng bước tham gia chuỗi giá trị công nghệ quốc tế theo mô hình ODM.

Ông Khang chia sẻ, giá trị cốt lõi nằm ở sự chuyển dịch từ gia công sang thiết kế, từ sản xuất thiết bị sang từng bước làm chủ dữ liệu, thuật toán, sở hữu trí tuệ và phát triển sản phẩm công nghệ cao.

Kiến nghị cơ chế dài hạn cho doanh nghiệp công nghệ Việt

Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, MK Group xác định đây là lĩnh vực công nghệ cao có yêu cầu đặc biệt khắt khe về độ tin cậy, tính ổn định và năng lực tự chủ kỹ thuật.

Để tăng tốc năng lực công nghệ, MK Group đã đầu tư và mua lại ba doanh nghiệp công nghệ quốc phòng tại Nam Phi trong các lĩnh vực tên lửa, tuabin khí, quang điện tử và hệ thống điều khiển.

Theo Chủ tịch MK Group, giá trị lớn nhất của quá trình này không nằm ở một sản phẩm cụ thể mà ở khả năng từng bước làm chủ công nghệ nền tảng, phương pháp phát triển hệ thống phức tạp, công nghệ sản xuất và đội ngũ chuyên gia công nghệ cao.

Thông qua quá trình hợp tác và triển khai thực tế, đội ngũ kỹ sư Việt Nam có điều kiện rút ngắn thời gian tích lũy năng lực công nghệ, từng bước làm chủ các công nghệ lõi về điện tử quốc phòng như quang điện tử, điều khiển, propulsion và tích hợp hệ thống.

Từ thực tiễn của MK Group, ông Nguyễn Trọng Khang đề xuất 4 kiến nghị:

Thứ nhất, cần có cơ chế đặt hàng công nghệ chiến lược theo hướng ưu tiên phát triển năng lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là năng lực làm chủ công nghệ lõi, tự chủ công nghệ sản xuất và phát triển sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, cần xây dựng cơ chế đầu tư dài hạn và chấp nhận rủi ro cho nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Thứ ba, thúc đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và phòng thí nghiệm trọng điểm theo hướng lấy bài toán thực tiễn quốc gia làm trung tâm.

Thứ tư, cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia thị trường quốc tế nhằm nâng cao tiêu chuẩn công nghệ, sản xuất và năng lực sở hữu trí tuệ.

“Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm những bài toán quốc gia mang tính công nghệ cao và làm chủ công nghệ lõi nếu có cơ chế đầu tư đủ dài hạn, môi trường phát triển ổn định và được trao cơ hội tham gia các chương trình công nghệ chiến lược”, ông Khang nói.

