Theo thông tin công bố ngày 6/10, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy (mã KOS) vừa bị công ty chứng khoán thực hiện giải chấp 810 cổ phiếu trong thời gian từ 30/9 đến 6/10. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, ông Cường còn nắm giữ 72,3 triệu cổ phiếu (chiếm 33,43%).

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy cũng vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu. Công ty này đã bị công ty chứng khoán thực hiện bán giải chấp 8.000 cổ phiếu KOS thông qua phương thức khớp lệnh, thời gian từ ngày 29/9-5/10.

Trước khi giao dịch diễn ra, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy nắm giữ hơn 9,97 triệu cổ phiếu, tương đương 4,61% vốn điều lệ (tính trên số lượng 216.481.335 cổ phiếu lưu hành). Sau khi bị bán giải chấp, số lượng nắm giữ của giữ Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy giảm xuống còn 9,96 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,605%.

Ông Nguyễn Việt Cường. Ảnh: KOS

Ngày 5/10, Chứng khoán Capital đưa ra bán giải chấp 565.000 cổ phiếu KOS thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT, và 590.000 cổ phiếu KOS của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc. Tuy nhiên, cả hai lệnh bán đều không khớp được cổ phiếu nào.

CTCP Đầu tư Leo Regulus bị bán giải chấp 4.500 cổ phiếu KOS trong giai đoạn 28/9-2/10. Sau giao dịch, Leo Regulus còn nắm hơn 22,19 triệu cổ phiếu, tương đương 10,25% vốn KOS. Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Leo Regulus, cũng là Chủ tịch HĐQT Kosy.

Cổ phiếu KOS liên tục giảm trong các phiên gần đây. Phiên 6/10, KOS giảm 6,9% còn 12.750 đồng/cổ phiếu. Từ mức 30.050 đồng trước chuỗi giảm sàn, cổ phiếu này đã giảm hơn 57%. Vốn hóa thị trường của Kosy theo đó chỉ còn khoảng 2.760 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Kosy vừa thông qua kết quả chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện. Sau giao dịch, Kosy không còn sở hữu vốn và doanh nghiệp nắm 2 nhà máy Nậm Pạc cũng không còn là công ty con.

Trong văn bản giải trình cổ phiếu giảm ngày 2/10, doanh nghiệp cho rằng thị trường chứng khoán đang thận trọng, thanh khoản suy giảm. Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán hạ tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu KOS và thực hiện giải chấp, khiến lượng cổ phiếu bị bán ra tăng mạnh.

Kosy cho biết hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án vẫn diễn ra theo kế hoạch. Doanh nghiệp không có biến động bất thường nào từ hoạt động nội tại có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.