Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt một cá nhân 1,5 tỷ đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong 21 tháng do có hành vi thao túng thị trường đối với cổ phiếu MTG của Công ty cổ phần MT Gas.

Người bị xử phạt là nữ môi giới Phạm Thị Mỹ Diệu (ngụ TPHCM). Theo UBCKNN, trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024, bà Diệu đã sử dụng 2 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu MTG nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, qua đó thao túng thị trường chứng khoán.

Hành vi nói trên của bà Diệu vi phạm các quy định của Luật Chứng khoán về thao túng thị trường. UBCKNN quyết định phạt tiền 1,5 tỷ đồng đối với bà Diệu, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn 21 tháng.

Kết quả kiểm tra và tính toán cho thấy chưa xác định được khoản thu trái pháp luật mà bà Diệu có được từ hành vi vi phạm.

Bên cạnh hình thức xử phạt, UBCKNN cũng áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán.

Cụ thể, bà Diệu bị cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm, kể từ ngày 28/8/2026. Đồng thời, bà bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, các chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, cũng như công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm.

Nữ môi giới tại TP.HCM bị phạt 1,5 tỷ đồng và tước chứng chỉ hành nghề chứng khoán 21 tháng vì thao túng cổ phiếu. Ảnh minh họa: Tùng Đoàn

Trong diễn biến có liên quan, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt ông Trần Xuân Dũng (ngụ TPHCM) do cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường đối với cổ phiếu MTG.

Cụ thể, ông Dũng đã cho bà Phạm Thị Mỹ Diệu mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch trong giai đoạn từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024. Với hành vi này, ông Dũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng, kể từ ngày 28/8/2026.

UBCKNN cho biết kết quả kiểm tra cho thấy chưa có cơ sở xác định ông Dũng có khoản thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài quyết định đình chỉ giao dịch, ông Dũng còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm và cấm đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn tương ứng.