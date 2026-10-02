Cổ phiếu PNJ có lúc hồi phục sau 5 phiên giảm sàn, gần 10% lượng cổ phần doanh nghiệp được giao dịch chỉ trong vài tiếng buổi sáng. Trong khi Novaland chững lại sau nhịp hồi phục, Kosy tiếp tục giảm sàn phiên thứ 10 liên tiếp.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch sáng 2/10 trong trạng thái tiêu cực. Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, kéo VN-Index có thời điểm mất gần 20 điểm, lùi xuống dưới 1.730 điểm. Đến 10h30, chỉ số giảm hơn 13 điểm, còn khoảng 1.735 điểm.

Số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo bên tăng, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng trong bối cảnh thị trường thiếu lực cầu đủ mạnh để hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra. Khối ngoại tiếp tục bán ròng tại nhiều mã vốn hóa lớn, càng gây sức ép lên diễn biến chỉ số.

Hơn 50 triệu cổ phiếu PNJ sang tay trong vài tiếng

Tâm điểm thị trường là cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Sau khi tiếp tục giảm sàn vào đầu phiên, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp, mã này có thời điểm hồi phục.

Tuy nhiên, nhịp hồi không duy trì được lâu. Tính đến 10h50, gần 51 triệu cổ phiếu PNJ đã được chuyển nhượng, tương đương xấp xỉ 10% lượng cổ phần đang lưu hành của doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch HĐQT.

Dù thanh khoản tăng đột biến, lực bán vẫn chiếm ưu thế. PNJ quay đầu giảm thêm 850 đồng, xuống 23.900 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài bán ra gần 41 triệu cổ phiếu, trong khi lượng mua vào chỉ khoảng 3,4 triệu đơn vị.

Diễn biến này cho thấy áp lực thoát hàng tại PNJ vẫn rất lớn sau những phiên giảm sâu liên tiếp. Khối lượng giao dịch cao bất thường cũng khiến diễn biến cung cầu của cổ phiếu này trở thành tâm điểm chú ý.

Cổ phiếu PNJ chịu sức ép sau cuộc khủng hoảng niềm tin liên quan đến kim cương và cách doanh nghiệp xử lý sự việc. Theo phân tích của AAS Research, rủi ro không chỉ nằm ở khoản dự phòng tài chính mà còn ở cách thức xử lý khủng hoảng trong giai đoạn đầu.

Việc duy trì cam kết thu đổi sản phẩm có thể giúp bảo vệ quyền lợi khách hàng, nhưng đồng thời đặt ra áp lực về dòng tiền khi nhu cầu bán lại tăng lên. Theo AAS Research, mối lo ngại có thể chuyển từ chất lượng sản phẩm sang khả năng chi trả của doanh nghiệp, khiến vấn đề niềm tin trở nên phức tạp hơn.

Cổ phiếu tiếp tục giảm giá. Ảnh: Hoàng Hà

Novaland chững lại, Kosy trắng bên mua

Ở nhóm bất động sản, cổ phiếu Novaland (NVL) giao dịch quanh tham chiếu sau khi tăng gần 2% trong phiên 1/10. Trước đó, mã này trải qua 8 phiên giảm liên tiếp, trong đó có nhiều phiên giảm sàn với biên độ 7%.

Nhịp hồi phục ngắn ngủi chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều, nhất là khi dòng tiền vẫn dè dặt với nhóm cổ phiếu bất động sản.

Trong khi đó, cổ phiếu KOS của Công ty cổ phần Kosy tiếp tục giảm sàn phiên thứ 10 liên tiếp. Đến khoảng 10h40, lượng dư bán sàn lên gần 34,7 triệu cổ phiếu, trong khi bên mua không có lệnh chờ. Thanh khoản gần như đóng băng, với chỉ khoảng 3.700 cổ phiếu được giao dịch.

Đà giảm kéo dài diễn ra trong bối cảnh một số công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo và người liên quan đến Chủ tịch HĐQT Kosy Nguyễn Việt Cường. Lượng dư bán lớn trong khi gần như không có lệnh mua khiến nhà đầu tư muốn bán KOS khó tìm được đối ứng.

Cổ phiếu trụ cột gây sức ép lên VN-Index

Sắc đỏ cũng bao trùm phần lớn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đến khoảng 10h40, trong rổ VN30 chỉ có 5 mã tăng nhẹ là ACB, BSR, GVR, MSN và MWG; FPT, GAS và MCH đứng giá, còn lại giảm điểm.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) mất 3.600 đồng, xuống 216.400 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 15,5% so với mức đỉnh hơn 256.000 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 4/9. Vinhomes (VHM) giảm 800 đồng, xuống 67.600 đồng/cổ phiếu. Vinpearl (VPL) mất 500 đồng, còn 78.000 đồng/cổ phiếu, trong khi Vincom Retail (VRE) giảm 450 đồng, xuống 23.700 đồng/cổ phiếu.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và vật liệu xây dựng cũng suy yếu, khiến nỗ lực hồi phục của thị trường gặp khó khăn.

Theo các nhận định thị trường được đưa ra, lực cầu yếu là một trong những nguyên nhân khiến VN-Index dễ giảm sâu. Dù thanh khoản khớp lệnh không nhất thiết phản ánh một làn sóng bán tháo đồng loạt, bên mua vẫn thiếu quyết đoán, khiến lượng cổ phiếu chào bán dễ tạo sức ép lên giá.

Mặt bằng lãi suất cao cũng làm gia tăng sức ép đối với thị trường. Lãi suất huy động kỳ hạn 6-12 tháng tại một số ngân hàng được ghi nhận lên tới 9-10%/năm, tạo thêm lựa chọn sinh lời cho dòng tiền và làm tăng chi phí vốn của doanh nghiệp.

Trên thị trường quốc tế, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,34% cùng sức mạnh của đồng USD là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro và dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index đã xuyên thủng đường EMA200 và vùng hỗ trợ 1.760 điểm, cho thấy quán tính giảm vẫn hiện hữu trong bối cảnh lực cầu suy yếu. TPS lưu ý vùng 1.715 điểm, tương ứng đáy tháng 8/2026, là khu vực hỗ trợ đáng chú ý.

Chứng khoán BSC nhận định áp lực điều chỉnh vẫn chi phối và VN-Index có thể kiểm định vùng 1.740 điểm, tương ứng mức Fibonacci 38,2% tính từ đáy cuối tháng 7. Xu hướng ngắn hạn còn yếu và thị trường cần thêm lực cầu để cải thiện.

Theo số liệu được VIX Securities dẫn lại, khối ngoại bán ròng 4.836 tỷ đồng trong tháng 9 và lũy kế bán ròng 98.724 tỷ đồng từ đầu năm 2026.

Hoạt động điều tiết thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước cũng được thị trường theo dõi. Trong phiên 1/10, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 584 tỷ đồng trên thị trường mở, sau một phiên bơm ròng trước đó.

Bên cạnh áp lực từ cổ phiếu vốn hóa lớn, diễn biến giảm sâu của những mã được nhiều nhà đầu tư quan tâm như DGC, PC1, PNJ và NVL cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung.

Một yếu tố khác khiến giới đầu tư dè chừng là nghĩa vụ thanh toán trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chịu áp lực huy động vốn, còn lãi suất duy trì ở mức cao, khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ và thu xếp dòng tiền tiếp tục là vấn đề cần theo dõi.