CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã: HND) vừa công bố thông tin bất thường về việc ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, đã từ trần.

Theo thông tin công bố, ông Tạ Công Hoan, qua đời lúc 18h49 ngày 27/8/2026 tại nhà riêng.

Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đang thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ để kiện toàn chức danh người đại diện theo pháp luật, đồng thời bảo đảm hoạt động của công ty được duy trì liên tục, ổn định.

Trong thời gian chưa hoàn tất việc kiện toàn, công ty vẫn thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định nội bộ.

Ông Tạ Công Hoan sinh ngày 3/11/1969 tại Từ Sơn, Bắc Ninh, là Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2002.

Ông Tạ Công Hoan. Ảnh: HND

Ông bắt đầu công tác từ tháng 10/1993 với vị trí Kỹ thuật viên sửa chữa điện tại Xí nghiệp thi công cơ giới số 17 (Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương cũ).

Từ tháng 1/1996-8/2001, ông công tác tại Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2. Từ tháng 9/2001-10/2002, ông làm cán bộ Phòng Kế hoạch Vật tư, Nhà máy Điện Phả Lại. Tháng 11/2002, ông chuyển về công tác tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng

Tại Nhiệt điện Hải Phòng, ông từng giữ các chức vụ Thư ký HĐQT, Phó phòng phụ trách và Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng 1&2.

Từ ngày 28/12/2018, ông Tạ Công Hoan giữ chức Chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng cho đến khi qua đời.