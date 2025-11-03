Sáng 3/11, Fanpage chính thức của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cà Mèn (Cà Mèn) phát đi thông báo chính thức về việc anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1990) – Founder Cà Mèn qua đời do đột quỵ.

Anh qua đời tại nhà riêng ở TPHCM vào chiều qua (2/11). Sự ra đi của Nguyễn Đức Nhật Thuận khiến giới kinh doanh và cộng đồng khởi nghiệp thương tiếc.

Thuận là nhà khởi nghiệp trẻ được biết đến với ý tưởng táo bạo nhưng đầy ý nghĩa: Mang món ăn đặc sản, truyền thống của quê hương đi khắp muôn phương.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Trị, anh luôn nghĩ về hình ảnh người nông dân ra đồng làm ruộng cùng chiếc cà mèn đựng đồ ăn. Tuổi thơ gắn bó với chiếc cà mèn là khởi nguồn cho ý tưởng khởi nghiệp với cái tên “Cà Mèn”.

Founder Cà Mèn - Nguyễn Đức Nhật Thuận lúc sinh thời.

Hồi tháng 8/2025, anh cho hay, lần đầu tiên, cùng một thời điểm Cà Mèn đã xuất 3 container hàng đi các thị trường Mỹ, Úc và Canada. Đây đã là các đơn hàng được đặt lại 2-3 lần kể từ đầu năm của các đối tác và số lượng mỗi lần đều tăng lên gấp đôi. Điều này thể hiện các sản phẩm của Cà Mèn may mắn đã và đang được bà con yêu thích đón nhận.

Bên cạnh các "con bài chiến lược" như Cháo bột cá lóc, Bánh canh cua, Miến lươn, thời điểm đó, Cà Mèn còn ghi nhận việc chào sân của các tân binh như Bún cá rô, Mì Quảng, Bún mắm miền Tây.

Ngày 19/10 vừa qua, thương hiệu Cà Mèn của Thuận đã được Trung ương Đoàn trao giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2025.

“Sống vì Cà Mèn, đi cũng vì Cà Mèn. Anh đi để lại di sản mang tên Cà Mèn, đội ngũ Cà Mèn vẫn sẽ tiếp nối hành trình được gây dựng từ anh”, Fanpage của doanh nghiệp đăng tải những chia sẻ về vị Founder của mình.