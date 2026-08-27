Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, ông Michael Vu đã qua đời tại tỉnh Gia Lai, hưởng thọ 72 tuổi.

Ông Michael Vu mới đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC từ 1/8/2026. Ông Michael Vu phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không, tham gia công tác hoạch định chiến lược, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, kết nối các nguồn lực đầu tư và thúc đẩy các chương trình phát triển trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ của FLC.

Thông qua sự kết nối của ông Michael Vu, FLC và HAS Development Corporation (HASDC) - doanh nghiệp Hoa Kỳ có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác cảng hàng không tại khu vực Trung và Nam Mỹ, đã phối hợp khảo sát thực địa, nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng hai sân bay Phù Cát và Pleiku theo phương thức đối tác công – tư (PPP) và đã được tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương vào ngày 10/7/2026.

Ngày 22/7/2026, Tập đoàn FLC và HASDC đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku tại tỉnh Gia Lai.

Ông Michael Vu. Ảnh: FLC

Theo thông tin công bố, ông Michael Vu là nhà quản lý cấp cao có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế, phát triển kinh doanh và thúc đẩy hợp tác quốc tế tại nhiều thị trường trên thế giới.

Ông tốt nghiệp tại The Wharton School, trực thuộc Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) – một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới thuộc hệ thống Ivy League.

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vu từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Boeing Việt Nam, đồng thời ông cũng từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (US-ASEAN Business Council – USABC) tại Việt Nam, tổ chức đại diện cho các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ với ASEAN.

Ngoài ra, ông Michael Vu còn là Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Business Forum – VBF), cơ chế đối thoại chính sách thường niên giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế; Chủ tịch AmCham Hà Nội, tổ chức quy tụ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia.

Với nhiều năm hoạt động tại Việt Nam và khu vực, ông Michael Vu được đánh giá là một trong những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, phát triển kinh doanh, quan hệ chính phủ và xúc tiến đầu tư quốc tế.

Ông đã tham gia thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối doanh nghiệp với các định chế tài chính, nhà đầu tư và các tập đoàn toàn cầu.