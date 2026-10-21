Mỗi tháng PNJ vẫn cần khoảng 100-150 tỷ đồng để bù đắp hoạt động, trong khi nhu cầu vốn tăng cao vào mùa kinh doanh cuối năm 2026 và quý I/2027.

Chủ tịch PNJ gửi lời xin lỗi tới cổ đông

Sáng 21/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, đã gửi lời xin lỗi tới cổ đông vì những tổn thất về tài chính và niềm tin.

Bà Dung thừa nhận đây là thời điểm khó khăn nhất của doanh nghiệp sau 40 năm phát triển. Những nỗ lực duy trì kinh doanh, chính sách thu đổi và cân đối nguồn lực trong những tháng qua vẫn chưa đủ để ngăn chặn các tác động nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh và giá trị doanh nghiệp.

"Tôi hiểu những lo lắng, thất vọng của quý vị khi chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm, kế hoạch lợi nhuận phải điều chỉnh từ lãi sang lỗ lớn, và những biến động chưa từng có của thị trường trang sức. Thay mặt ban lãnh đạo PNJ, tôi chân thành xin lỗi quý vị cổ đông vì những tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin của quý vị", bà Cao Thị Ngọc Dung nói.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ gửi lời xin lỗi tới các cổ đông. Ảnh: PNJ

Theo bà, công ty buộc phải đánh giá lại rủi ro, dự kiến trích lập các khoản dự phòng lớn theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, đồng thời chuẩn bị những thay đổi căn bản về chính sách, quản trị và hoạt động kinh doanh.

Về định hướng, năm 2026, bà Dung cho biết công ty sẽ tập trung xử lý các tác động hiện tại và củng cố nền tảng doanh nghiệp. Từ năm 2027, PNJ đặt mục tiêu từng bước phục hồi hiệu quả kinh doanh, quản trị tài chính thận trọng hơn, tối ưu hoạt động cốt lõi và củng cố niềm tin của thị trường.

Trả lời lo ngại của cổ đông về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ, bà Dung khẳng định việc lựa chọn giảm sở hữu nhằm hỗ trợ tài chính cho công ty và là trách nhiệm của người sáng lập, người đã gắn bó với doanh nghiệp trong suốt nhiều thập kỷ.

"Nếu có lựa chọn tốt hơn, có lẽ tôi cũng đã không bán cổ phiếu của mình. Việc bán cổ phiếu của con gái tôi vừa qua cũng xuất phát từ quyết định của gia đình", bà Dung lý giải.

Mỗi tháng PNJ cần 100-150 tỷ đồng bù đắp hoạt động

Áp lực dòng tiền từ làn sóng khách hàng bán lại trang sức kim cương, ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ, cho biết trong tháng 7, giá trị sản phẩm khách hàng bán lại tăng đột biến khoảng 10 lần mức bình thường. Riêng tháng 7, tổng giá trị sản phẩm được bán lại đạt gần 6.000 tỷ đồng, gần bằng cả năm 2025. Lượng giao dịch tập trung vào trang sức kim cương và kim cương rời.

Theo ông Công, dù trước đó có lượng tiền mặt và tiền gửi đáng kể, PNJ vẫn đối diện áp lực thanh khoản lớn khi tiếp tục mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho tăng cao. Đến cuối quý III, kim cương và trang sức kim cương chiếm khoảng 52% tổng hàng tồn kho. Ông Công dẫn số liệu tạm ước doanh thu thuần của PNJ quý III/2026 đạt 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp còn 609 tỷ đồng, giảm 62%, lợi nhuận sau thuế âm 258 tỷ đồng, so với mức lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mỗi tháng PNJ cần 100-150 tỷ đồng bù đắp hoạt động. Ảnh: PNJ

Ông Công đánh giá, việc điều chỉnh chính sách thu đổi đã giúp giảm đáng kể giá trị sản phẩm kim cương được khách hàng bán lại, nhưng sức mua cũng suy yếu. Doanh thu bán lẻ chưa bằng một nửa mức bình thường trước sự cố, công ty buộc cắt giảm 13% chi phí bán hàng và quản lý so với cùng kỳ, trong khi chi phí vận hành hệ thống vẫn ở mức cao so với doanh thu hiện tại.

Đáng lưu ý, số lỗ 258 tỷ đồng quý III chưa bao gồm khoản dự phòng bổ sung hơn 7.071 tỷ đồng dự kiến ghi nhận trong năm 2026.

Về tình hình tài chính, công ty hiện có khoảng 3.000 tỷ đồng dư nợ ngân hàng, ngoài ra, còn khoảng 125 tỷ đồng phải trả khách hàng và đối tác theo lộ trình thanh toán 120 ngày. Tổng giám đốc PNJ thông tin, mỗi tháng doanh nghiệp cần khoảng 100-150 tỷ đồng để bù đắp hoạt động, trong khi nhu cầu vốn tăng cao vào mùa kinh doanh cuối năm 2026 và quý I/2027.

Để xử lý các nghĩa vụ thu đổi và khôi phục hoạt động, ban lãnh đạo ước tính cần huy động khoảng 8.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 60% dành cho chương trình chuyển đổi đối với khách hàng hiện hữu, 20% bổ sung vốn lưu động và 20% thanh toán các khoản vay.

Theo tờ trình tại đại hội, HĐQT đề xuất phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Vị CEO cho biết công ty cũng muốn tạo điều kiện để các cổ đông hiện hữu đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể tham gia đợt phát hành với cùng điều kiện.

Ông Công nhấn mạnh đây là nhu cầu vốn bằng tiền, khác với khoản dự phòng tổn thất hơn 7.071 tỷ đồng dự kiến ghi nhận trong năm 2026. Nếu không huy động được vốn mới, áp lực thanh khoản có thể tiếp tục kéo dài. Về phương án huy động, CEO PNJ thừa nhận phát hành riêng lẻ có thể gây pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu.

HĐQT ban đầu muốn chào bán cho toàn bộ cổ đông hiện hữu, nhưng kế hoạch lỗ năm 2026 khiến công ty không đáp ứng điều kiện chào bán ra công chúng theo cách ban lãnh đạo đánh giá, trong khi nhu cầu vốn đã phát sinh từ quý IV. Phương án vay thêm từ ngân hàng cũng được xem xét, song chi phí lãi vay cao có thể làm gia tăng rủi ro tài chính.

Vì vậy, theo ông Công, phát hành riêng lẻ không phải lựa chọn ban đầu mà HĐQT mong muốn, nhưng được xem là phương án khả thi trong khung thời gian hiện nay.

Ngoài các giải pháp tài chính, PNJ thông tin sẽ thực hiện các trụ cột chiến lược khác để phục hồi kinh doanh. Trong đó, dự kiến đóng cửa 25-30 điểm bán kém hiệu quả. Đồng thời, tập trung củng cố niềm tin khách hàng bằng việc tăng cường kiểm chứng chất lượng sản phẩm thông qua các tổ chức kiểm định độc lập và đẩy mạnh kinh doanh những phân khúc tiềm năng.