Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần trước thềm đại hội cổ đông bất thường ngày 21/10, nơi doanh nghiệp dự kiến trình phương án phát hành 550 triệu cổ phiếu, mở ra bước ngoặt lớn về vốn và quyền sở hữu.

PNJ tăng trần trước đại hội cổ đông bất thường

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đảo chiều tăng trần trong phiên giao dịch ngày 20/10, sau chuỗi ngày giảm sâu.

Trong phiên sáng 20/10, áp lực bán vẫn xuất hiện, kéo PNJ giảm 200 đồng xuống 18.300 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng trong phiên chiều đã giúp cổ phiếu này tăng kịch trần thêm 1.250 đồng, lên 19.750 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa. Khối lượng giao dịch đạt hơn 16,3 triệu cổ phiếu, trong khi dư mua giá trần vượt 4 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, khối ngoại mua hơn 4,2 triệu cổ phiếu PNJ và bán chưa tới 700.000 đơn vị, tương ứng mua ròng hơn 3,5 triệu cổ phiếu trong phiên. Dòng tiền ngoại quay trở lại trong bối cảnh thị trường chung khá ảm đạm, với VN-Index tăng 2,13 điểm lên 1.691,97 điểm và khối ngoại tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường.

Đà tăng mạnh của PNJ diễn ra ngay trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10 tại TPHCM. Đây được xem là cuộc họp có ý nghĩa đặc biệt đối với doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch HĐQT, trong bối cảnh PNJ phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng từ sự cố liên quan đến kiểm định kim cương và niềm tin thương hiệu.

Bà Cao Thị Ngọc Dung. Ảnh: PNJ

Trước đó, cổ phiếu PNJ có thời điểm giảm xuống gần 18.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020, so với vùng giá khoảng 83.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 3. Đà lao dốc khiến vốn hóa doanh nghiệp mất hơn 33.000 tỷ đồng, tương đương gần 1,3 tỷ USD.

Tại đại hội, PNJ dự kiến trình cổ đông nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó có phương án phát hành thêm 550 triệu cổ phiếu, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tỷ lệ cổ tức. Doanh nghiệp cũng dự kiến điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2026 xuống khoảng 39.000 tỷ đồng, đồng thời xem xét trích lập hơn 7.071 tỷ đồng dự phòng tổn thất, khiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 3.400 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng.

Đại hội bất thường được kỳ vọng sẽ làm rõ hướng xử lý những khó khăn tài chính của PNJ, từ khoản dự phòng tổn thất lớn đến kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu. Tuy nhiên, khả năng khôi phục niềm tin của thị trường sẽ phụ thuộc vào tính khả thi của các quyết sách và hiệu quả thực thi trong thời gian tới.

Phát hành 550 triệu cổ phiếu: Bước ngoặt về vốn và quyền sở hữu

Tâm điểm của đại hội cổ đông bất thường là phương án phát hành 550 triệu cổ phiếu, cao hơn cả số lượng hơn 511 triệu đơn vị đang lưu hành. Nếu phát hành thành công toàn bộ, tổng số cổ phiếu PNJ sẽ tăng lên khoảng 1,062 tỷ đơn vị.

Với quy mô tối đa 550 triệu cổ phiếu, đợt phát hành có thể làm thay đổi đáng kể cơ cấu sở hữu của PNJ. Nếu toàn bộ số cổ phiếu được chào bán thành công, các nhà đầu tư mua cổ phiếu mới sẽ nắm tổng cộng khoảng 51,8% vốn điều lệ sau phát hành. Khi đó, PNJ có khả năng bước vào một giai đoạn thay đổi đáng kể về quyền kiểm soát và định hướng phát triển.

Đối với cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm, tỷ lệ sở hữu sẽ bị pha loãng mạnh. Chẳng hạn, nếu một cổ đông đang nắm giữ 10% vốn và không mua thêm cổ phiếu, tỷ lệ này có thể giảm xuống còn khoảng 4,8% sau khi số cổ phiếu lưu hành tăng lên theo phương án dự kiến.

Đáng chú ý, tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đã giảm sau các giao dịch bán cổ phiếu thời gian qua. Trong tháng 9, hai con gái bà Dung bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu, khi thị giá quanh 35.000-37.000 đồng/cp. Em trai bà là ông Cao Ngọc Duy cũng bán 9 triệu cổ phiếu PNJ khi giá ở quanh 24.000 đồng. Diễn biến này khiến giới đầu tư quan tâm hơn đến cơ cấu cổ đông tương lai của doanh nghiệp.

Theo phương án được đề cập, giá phát hành dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, mức giá cụ thể, thời điểm triển khai và danh tính nhà đầu tư tham gia vẫn là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng cổ phiếu.

Nếu thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và tầm nhìn dài hạn, PNJ có thể bổ sung nguồn lực để xử lý khó khăn, củng cố hoạt động kinh doanh và khôi phục niềm tin thị trường. Ngược lại, nếu phương án phát hành thiếu rõ ràng về đối tượng mua, giá bán hoặc tiến độ thực hiện, sự bất định có thể tiếp tục chi phối diễn biến cổ phiếu.

PNJ vẫn có những nền tảng kinh doanh đáng kể. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận gần 35.000 tỷ đồng doanh thu và 2.829 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, với hệ thống hơn 430 cửa hàng. Theo báo cáo phân tích của VDSC, thị phần bán lẻ trang sức của PNJ trong năm này ước đạt khoảng 22%. Quy mô hoạt động và mạng lưới phân phối là những lợi thế có thể thu hút nhà đầu tư dài hạn.

Tuy nhiên, để chuyển những lợi thế này thành giá trị bền vững, PNJ cần củng cố niềm tin thị trường, kiểm soát rủi ro và chứng minh khả năng phục hồi lợi nhuận. Giá vàng ở mức cao có thể gây sức ép lên sức mua, trong khi hoạt động kinh doanh trang sức kim cương còn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng và uy tín thương hiệu.

Do đó, phiên tăng trần ngày 20/10 chưa đủ để xác nhận PNJ đã bước vào chu kỳ phục hồi bền vững. Với những nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ở vùng giá cao và đang chịu khoản lỗ lớn, đại hội ngày 21/10 có thể mang lại những tín hiệu quan trọng.

Điều thị trường quan tâm không chỉ là số vốn PNJ có thể huy động, mà còn là danh tính nhà đầu tư tham gia, giá chào bán, tiến độ phát hành và khả năng đồng hành lâu dài của các cổ đông mới.

Đây sẽ là những yếu tố quan trọng định hình triển vọng PNJ trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, để lấy lại niềm tin thị trường và phục hồi bền vững, doanh nghiệp vẫn cần chứng minh hiệu quả của phương án huy động vốn, khả năng kiểm soát rủi ro và sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh.