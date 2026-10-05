Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tài sản tăng thêm gần 1 tỷ USD lên 35,9 tỷ USD trong phiên đầu tuần khi cổ phiếu Vingroup tăng mạnh trở lại. LPB cũng tăng trần.

“Họ Vin” bật tăng, tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng gần 1 tỷ USD

Sau 5 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trong phiên 5/10 khi lực bán suy yếu, trong khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện trở lại ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ Vin”, đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của VN-Index. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 8.000 đồng, lên 232.000 đồng/cp. Vinhomes (VHM) cũng tăng 400 đồng, lên 68.300 đồng/cp.

Đà tăng của VIC mang ý nghĩa đáng kể đối với tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Theo Forbes, tính đến ngày 5/10, tài sản của ông Vượng tăng thêm 987 triệu USD, tương đương 2,83%, lên 35,9 tỷ USD. Với mức tài sản này, ông xếp thứ 63 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Một diễn biến đáng chú ý khác là cổ phiếu LPB của LPBank tăng hết biên độ, lên 43.000 đồng/cp. Hơn 2,4 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trong đó khối ngoại mua ròng gần 500.000 đơn vị. Cuối phiên, LPB còn dư mua giá trần khoảng 680.000 cổ phiếu.

LPB là cổ phiếu nhận được sự quan tâm lớn kể từ khi ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn. Tính đến 23/6, ông Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ. Vợ ông, bà Phạm Thu Hương, cũng sở hữu khoảng 148,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,97%.

LPB từng tăng lên 56.000 đồng/cp ngày 25/6, trước khi điều chỉnh xuống 40.200 đồng/cp vào ngày 2/10, mất khoảng 28% so với đỉnh. Với mức giá 43.000 đồng/cp hiện tại, giá trị số cổ phiếu LPB của ông Vượng đạt khoảng 6.286 tỷ đồng, tăng khoảng 410 tỷ đồng so với cuối tuần trước.

Không chỉ LPB, nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ và tiêu dùng cũng đồng loạt hồi phục. Diễn biến này giúp nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lấy lại vai trò nâng đỡ thị trường sau chuỗi phiên chịu áp lực bán mạnh.

VN-Index tăng mạnh. Ảnh: HH

VN-Index hồi phục nhưng băn khoăn dòng tiền

Kết thúc phiên 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm, tương đương 0,9%, lên 1.753,2 điểm. Sắc xanh áp đảo trong nhóm VN30 và lan rộng sang nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, đà hồi phục diễn ra trong bối cảnh thanh khoản vẫn khá thấp. Tổng giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng trên HoSE chỉ khoảng 13.300 tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay trở lại mạnh mẽ, dù lực cầu bắt đáy đã cải thiện.

Áp lực từ khối ngoại cũng chưa chấm dứt. Trong phiên 5/10, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 3,1 triệu cổ phiếu HPG, nhưng bán ròng gần 4,55 triệu cổ phiếu TCB và hơn 4 triệu cổ phiếu PNJ.

Đáng chú ý, khối ngoại đã bán ròng hơn 4.800 tỷ đồng trong tháng 9, nâng tổng giá trị bán ròng trong 9 tháng lên gần 100.000 tỷ đồng. Việc dòng vốn ngoại tiếp tục rút ra trong những tuần đầu Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ ngày 21/9 là diễn biến trái với kỳ vọng của một bộ phận nhà đầu tư.

Ở chiều tiêu cực, PNJ giảm thêm 1.400 đồng xuống 21.650 đồng/cp sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp. KOS tiếp tục giảm sàn phiên thứ 11, xuống 13.700 đồng/cp, với dư bán hơn 35,7 triệu cổ phiếu.

Thị trường cũng đang chịu sức ép từ mặt bằng lãi suất huy động tăng cao, có nơi lên 9-10%/năm đối với kỳ hạn 6-12 tháng. Đây là yếu tố khiến một phần dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang kênh tiền gửi, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của chứng khoán.

Trước đó, VN-Index đã giảm 5 phiên liên tiếp và bước vào xu hướng giảm ngắn hạn, kiểm tra vùng hỗ trợ Fibonacci 61,8%, tương ứng khoảng 1.730-1.745 điểm, đồng thời vận động quanh đường trung bình 50 ngày.

Việc VN-Index bật tăng trở lại trên vùng 1.750 điểm là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định xu hướng giảm đã kết thúc. Thị trường sẽ cần thanh khoản cải thiện và dòng tiền lan tỏa rộng hơn để củng cố đà hồi phục trong những phiên tới.