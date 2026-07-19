Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ, công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo TTXVN