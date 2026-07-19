Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ, công viên Tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, TPHCM.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ, công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, TPHCM.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình, là sự trở về của một phần lịch sử.