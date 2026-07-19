Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình, là sự trở về của một phần lịch sử.