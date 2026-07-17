Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều nay cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lãnh đạo các bộ, ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, cùng nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại nhà quàn các anh hùng liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTC

Đoàn công tác cũng thăm, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động này cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".