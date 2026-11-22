Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam; củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - doanh nghiệp.

Tối 22/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đông đảo đại biểu trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TP

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn với nền văn minh lúa nước, bản sắc văn hóa và sự thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam đã xuất khẩu gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản và gạo hữu cơ, đưa sản phẩm đến những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe.

Các đại biểu tham dự khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026. Ảnh: TP

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những đóng góp của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Ông biểu dương tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của những người đóng góp cho ngành lúa gạo.

Trước yêu cầu và thách thức mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông đề nghị áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, đẩy mạnh số hóa và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), để giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị củng cố và phát huy mô hình liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng, bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam. “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế” là chủ đề của festival.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đầu tư của các đối tác chiến lược, các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Diễn ra từ ngày 22-25/11/2026, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026 là sự kiện có quy mô quốc tế, nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường kết nối chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Không gian lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026. Ảnh: TP

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có đại diện các quốc gia Đông Nam Á, đối tác xuất nhập khẩu gạo lớn và nhiều tổ chức quốc tế.

Điểm nhấn của Festival là không gian triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, tái hiện hành trình hình thành, phát triển của nền nông nghiệp lúa nước Việt Nam qua các thời kỳ, từ sản xuất sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa đến nông nghiệp 4.0.

Festival tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn chuyên đề; hội thi về nghệ thuật, ẩm thực và sáng tạo từ lúa gạo; triển lãm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và các dòng gạo đặc sản, gạo hữu cơ và gạo chất lượng cao.