Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 tại Philippines. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng.

Sáng nay, tại Thủ đô Manila (Philippines), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Lễ khai mạc do Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino “Bojie” G. Dy III, Chủ tịch AIPA-47 chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo nghị viện các nước thành viên, nghị viện quan sát viên, Ban thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN, các khách mời và đối tác của AIPA.

Phát biểu mở đầu, Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya chúc mừng Philippines tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, đánh giá cao sự gắn kết của chủ đề AIPA-47 với các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026 về hòa bình, an ninh, thịnh vượng và trao quyền cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Đại hội đồng AIPA-47. Ảnh: Media QH

Nhấn mạnh vai trò của việc duy trì đối thoại thường xuyên giữa kênh hành pháp và lập pháp trong việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Tổng Thư ký AIPA đề cao ý nghĩa của Đại hội đồng lần này trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian khẳng định nghị viện là tiếng nói của 700 triệu người dân ASEAN, đa dạng về văn hóa nhưng chia sẻ những giá trị chung. Trước những thách thức phức tạp hiện nay, không quốc gia nào có thể ứng phó đơn lẻ.

Ông đề nghị tăng cường đối thoại, hợp tác trong khuôn khổ AIPA để chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác lập pháp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp chặt chẽ giữa kênh lập pháp với kênh hành pháp để hiện thực hóa các cam kết khu vực.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino “Bojie” G. Dy III khẳng định các nguyên tắc nền tảng của TAC như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và hợp tác hiệu quả tiếp tục là “điểm neo” của khu vực.

Theo ông, thành quả tăng trưởng cần đến được với mọi người dân và các nghị viện nắm giữ công cụ để thực hiện mục tiêu này thông qua luật pháp, ngân sách và giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch AIPA-47 đề nghị các nghị viện chung tay ứng phó với thách thức về an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến và trí tuệ nhân tạo; tăng cường quan hệ đối tác ASEAN - AIPA; phát huy vai trò của nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-47. Ông chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và AIPA-47 đã cùng các nước thành viên đưa ASEAN vượt qua nhiều thử thách, đạt được nhiều kết quả hợp tác quan trọng. Cùng với đó là dấu mốc lịch sử khi Nghị viện Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của AIPA.

Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA-47. Ảnh: Media QH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc AIPA đã luôn sát cánh với Chính phủ các nước ASEAN trong mọi bước phát triển gần 50 năm qua.

Trước tình hình thế giới biến động nhanh, khó lường, ông đề nghị ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết, đồng thuận và xây dựng cộng đồng, đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, nâng cao sức mạnh nội tại và khả năng chống chịu của các quốc gia thành viên để góp phần xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo, tự cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị AIPA và nghị viện các nước thành viên phát huy vai trò lập pháp, giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh hài hòa hóa pháp luật, tạo khuôn khổ thể chế thuận lợi cho phát triển bao trùm, bền vững.

Khẳng định sự phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với sự thịnh vượng chung của ASEAN, ông nêu rõ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nghị viện các nước thành viên đóng góp thiết thực hơn vào hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Nghiên cứu thiết lập đường dây nóng giữa Quốc hội Việt - Lào - Campuchia

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đã có buổi ăn sáng làm việc.

Chủ tịch Quốc hội 3 nước có buổi ăn sáng làm việc. Ảnh: Media QH

Ba Chủ tịch Quốc hội nhất trí tổ chức cuộc gặp trực tiếp và trực tuyến giữa Chủ tịch Quốc hội 3 nước, triển khai các chuyến thăm cấp cao, tổ chức giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghiên cứu thiết lập đường dây nóng giữa 3 Quốc hội.

Các bên sẽ cập nhật các thỏa thuận, cam kết hợp tác giữa 3 Quốc hội và thực hiện giám sát việc triển khai các thỏa thuận giữa 3 Chính phủ.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Ông cho biết Việt Nam sẵn sàng đón đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Singapore sang thăm vào tháng 12.

Chủ tịch Quốc hội Singapore bày tỏ rất mong đợi chuyến thăm Việt Nam sắp tới. Ông đề nghị Việt Nam ủng hộ Singapore trên vai trò là chủ tịch ASEAN và AIPA trong năm 2027.