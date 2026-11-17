Sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47.

Tham gia đoàn có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Do đó, chuyến công tác này có nhiều ý nghĩa quan trọng.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Media QH

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng với hoạt động tham dự hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan của Thủ tướng Lê Minh Hưng là chuỗi hoạt động thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với ASEAN cũng như AIPA.

Quốc hội Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA, sẵn sàng cùng các nghị viện thành viên tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, giám sát và đôn đốc thực thi các cam kết, chuyển hóa các thỏa thuận thành những hành động cụ thể.

Dự kiến, đoàn Việt Nam sẽ đề xuất và đồng bảo trợ một số dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác liên nghị viện trong phòng ngừa và quản trị rủi ro, hiểu biết và thông tin giữa người dân ASEAN, nâng cao vai trò của nghị viện trong đổi mới mô hình phát triển và nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ASEAN, thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quản trị trí tuệ nhân tạo...

Các hoạt động trên sẽ góp phần đưa hợp tác nghị viện khu vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương, trao đổi với lãnh đạo nước chủ nhà Philippines cùng các trưởng đoàn khác, qua đó thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47.

Qua gần 50 năm hình thành và phát triển, AIPA đã trở thành diễn đàn nghị viện khu vực ngày càng lớn mạnh, đồng hành và gắn bó chặt chẽ với ASEAN trong mọi chặng đường phát triển.

Thông qua nội luật hóa cam kết, hài hòa hóa pháp luật, giám sát thực thi, bảo đảm nguồn lực, AIPA đã đồng hành cùng các chính phủ đưa các cam kết khu vực vào cuộc sống và đưa tiếng nói của người dân vào quá trình hoạch định chính sách. Các nghị quyết của AIPA ngày càng thực chất, bám sát các ưu tiên của ASEAN trên cả ba trụ cột.

Cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo ASEAN và AIPA cùng quan hệ ngày càng mở rộng với các nghị viện quan sát viên đã góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường tham dự Đại hội đồng AIPA-47. Ảnh: Media QH

Trước những biến động nhanh chóng và phức tạp của cục diện thế giới, ASEAN đang đứng trước yêu cầu bức thiết phải nâng cao năng lực thích ứng, thắt chặt đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm.

Trước bối cảnh đó, AIPA-47 với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” khẳng định, quyết tâm của các nghị viện thành viên trong việc sát cánh cùng chính phủ thông qua các nỗ lực lập pháp, giám sát và ngoại giao nghị viện.

Đặc biệt, đây là kỳ Đại hội đồng đầu tiên kể từ khi ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Sự kiện này vì thế càng có ý nghĩa quan trọng trong việc đóng góp vào mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm mọi người dân được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.