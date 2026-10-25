Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2027, bảo đảm chất lượng, an toàn và không để xảy ra sai phạm.

Ngày 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo bộ ngành Trung ương đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc.

Không lùi mốc hoàn thành ngày 30/6/2027

Phát biểu tại buổi làm việc sau khi kiểm tra tiến độ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang, nhà đầu tư, nhà thầu cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công các công trình.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội dành lời cảm ơn tới người dân Phú Quốc đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027. Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận hệ thống cơ chế, chính sách phục vụ các công trình APEC 2027 đã cơ bản đầy đủ. Nghị quyết số 41 của Quốc hội cùng các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để tháo gỡ khó khăn về đầu tư, đất đai, xây dựng và huy động nguồn lực.

Tuy nhiên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra các hạn chế trong chuẩn bị đầu tư, năng lực của một số nhà thầu, nhà đầu tư và việc chậm di dời hạ tầng kỹ thuật.

Nhấn mạnh thời gian còn lại không nhiều, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh An Giang, các bộ, ngành, nhà đầu tư và đơn vị thi công thực hiện nghiêm tinh thần “ba không”.

Trước hết, không lùi mốc hoàn thành ngày 30/6/2027. Đây là thời hạn bắt buộc để các công trình có đủ thời gian nghiệm thu, vận hành thử và chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Thứ hai, không hạ thấp tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và mỹ thuật. Các công trình phải đáp ứng yêu cầu quốc tế, bảo đảm vận hành hiệu quả, lâu dài.

Thứ ba, không để xảy ra sai phạm. Quá trình triển khai phải nhanh nhưng đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc hoàn thành các dự án đúng thời hạn của tỉnh An Giang là cam kết chính trị, đòi hỏi trách nhiệm cao nhất của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 41, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu UBND tỉnh An Giang phát huy đầy đủ thẩm quyền được giao, chủ động giải quyết công việc, không để thủ tục hành chính kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ.

Tỉnh phải khẩn trương hoàn thành các định mức, đơn giá đặc thù theo Nghị quyết số 321/NQ-CP trong tháng 10/2026; không để việc thiếu đơn giá tiếp tục trở thành nguyên nhân chậm trễ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng báo cáo tình hình triển khai các dự án công trình APEC. Ảnh: TĐ

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải kiểm soát chặt chẽ việc áp dụng cơ chế đặc thù, bảo đảm đúng phạm vi, đúng đối tượng, không hợp pháp hóa sai phạm hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Đối với những khối lượng đã thi công trước khi phê duyệt dự án, ký hợp đồng, đặc biệt tại Trung tâm Hội nghị APEC, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải được kiểm định, nghiệm thu độc lập trước khi ghi nhận và thanh toán.

Riêng tuyến tàu điện đô thị phải có đánh giá an toàn hệ thống độc lập trước khi đưa vào vận hành.

Chủ tịch Quốc hội cũng giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 41, định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mỗi dự án phải có một người chịu trách nhiệm về tiến độ

Về quản lý tiến độ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tỉnh An Giang và các cơ quan Trung ương thống nhất một bộ số liệu, cập nhật hằng tuần trên cơ sở khối lượng thực tế; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn nhà nước năm 2026.

Các công trình có khả năng hoàn thành sớm cần khẩn trương chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, nghiệm thu và vận hành thử, phấn đấu về đích trước kế hoạch từ 1-2 tháng.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TĐ

Đối với nhóm dự án có nguy cơ chậm tiến độ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xác định rõ người chịu trách nhiệm và kế hoạch bù tiến độ theo từng tuần.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, toàn bộ hệ thống hạ tầng phải vận hành đồng bộ, từ giao thông kết nối, điện, nước, xử lý nước thải, rác thải đến bãi đỗ xe, an ninh, phòng cháy chữa cháy và nhân lực vận hành.

Trong đó, việc di dời hạ tầng lưới điện 220kV phải hoàn thành trước ngày 10/3/2027. Các đơn vị liên quan cần chuẩn bị đầy đủ phương án vận hành và tổ chức tổng diễn tập trước hội nghị.

Người dân nhường đất phải có cuộc sống tốt hơn

Một yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh, là phải hoàn thành công tác tái định cư, bảo đảm người dân nhường đất cho các dự án có nơi ở ổn định, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tái định cư không chỉ là bố trí đất hoặc nhà ở mà còn phải bảo đảm khả năng tiếp cận trường học, cơ sở y tế, dịch vụ thương mại và các tiện ích công cộng. Quan trọng nhất là chất lượng cuộc sống của người dân phải được nâng lên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với lãnh đạo tỉnh, các bộ, ngành và đơn vị liên quan về việc thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội. Ảnh: TĐ

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đặc khu Phú Quốc phát động phong trào toàn dân xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động từng hộ gia đình tham gia chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, thân thiện.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng dự án, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ do chủ quan, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Tài chính sớm bố trí nguồn vốn bổ sung, theo dõi việc khấu trừ khoảng 570 tỷ đồng kinh phí bồi thường do nhà đầu tư đã ứng trước, với thời hạn xử lý là 15/11/2026.

Các công trình đang được triển khai gấp rút để kịp phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Ảnh: TĐ

Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra an toàn các công trình trọng yếu, nhất là tuyến tàu điện; Kiểm toán Nhà nước hoàn thành kiểm toán tài sản của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong tháng 12/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai 21 dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn thi công và vận hành.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan, đơn vị không được chủ quan, phải tính toán tiến độ từng phút, từng giờ, không còn có thể tính bằng tuần hay tháng.

APEC 2027 và tầm nhìn phát triển Phú Quốc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc lựa chọn Phú Quốc tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 có ý nghĩa quan trọng về chính trị, đối ngoại và phát triển kinh tế. Không chỉ phục vụ một sự kiện quốc tế, các công trình được đầu tư phải tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu quả lâu dài, đưa Phú Quốc trở thành điểm đến có khả năng đăng cai những hội nghị quốc tế lớn sau APEC 2027.