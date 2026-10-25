Ngày 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ông động viên lực lượng thi công nỗ lực hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Ảnh: Tào Đạt

Chuyến kiểm tra nhằm đánh giá tiến độ triển khai các dự án và việc thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình phục vụ APEC 2027.

Tham gia đoàn công tác còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang.

Nỗ lực hoàn thành các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Tại các công trình, đoàn khảo sát hiện trường nghe báo cáo về tiến độ thi công, khối lượng thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của chủ đầu tư, nhà thầu.

Theo báo cáo, đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã đạt kết quả tích cực. Đường cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành. Các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, đường tỉnh ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động đang trực tiếp thi công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Ảnh: Tào Đạt

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kỹ sư, công nhân đã nỗ lực làm việc xuyên các ngày nghỉ lễ, Tết để bảo đảm tiến độ dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Ảnh: Tào Đạt

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quan tâm giữ gìn sức khỏe người lao động, duy trì tinh thần làm việc khẩn trương, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về khối lượng và chất lượng, góp phần tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, địa phương đang triển khai 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh.

Tính đến ngày 22/10, giải ngân vốn đầu tư công đạt 9.385 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 13.477 tỷ đồng, tương đương 69,64% kế hoạch năm 2026.

Trong nhóm dự án đầu tư công, Đại lộ APEC đạt 42,6% khối lượng thi công; đường tỉnh ĐT.975 đạt 57,64%; tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 đạt 31,05%. Dự án kè và san lấp mặt bằng Trung tâm Hội nghị APEC đạt 54,63%.

Các công trình hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng thời, trong đó khu vực Dương Đông đạt 85,52%, khu vực An Thới đạt 30,83%.

Đối với nhóm dự án PPP và đầu tư kinh doanh, hạng mục đường cất hạ cánh thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành; nhà ga T2 đạt 84,45%, nhà ga VIP đạt 99,85%. Dự án Trung tâm Hội nghị APEC đạt 79,33%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình. Ảnh: Tào Đạt

Tuy nhiên, một số dự án hạ tầng môi trường, cấp nước còn chậm. Nhà máy điện rác Bãi Bổn mới đạt 5% khối lượng thi công, Nhà máy xử lý nước hồ Cửa Cạn đạt 24%.

Đáng chú ý, dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông chưa triển khai thi công. Tỉnh đang xem xét phương án lựa chọn nhà đầu tư mới hoặc chuyển sang hình thức đầu tư công.

Theo UBND tỉnh An Giang, những khó khăn chủ yếu trong quá trình triển khai các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, cung ứng và vận chuyển vật liệu xây dựng, nhân công, thiết bị, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.

Để tháo gỡ các vướng mắc, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 41/2026/QH16 ngày 24/8/2026, quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Ảnh: Tào Đạt

Ngày 8/10, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 321/NQ-CP về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 41, xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nhằm đẩy nhanh việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Tỉnh An Giang đang tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị và nguồn vốn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Địa phương cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, đáp ứng yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.