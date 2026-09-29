Ngày 29/9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng ký ban hành Chỉ thị số 10, yêu cầu các cấp, ngành tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Theo Chỉ thị, các nhiệm vụ liên quan APEC 2027 được xác định là công việc đặc biệt quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện, nhất là trong công tác chuẩn bị và triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Áp dụng “luồng xanh” cho hồ sơ dự án APEC

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là An Giang áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với hồ sơ, văn bản, thủ tục phát sinh trong quá trình chuẩn bị, đầu tư, xây dựng các công trình, dự án phục vụ APEC.

Dự án tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: KL

Theo đó, các nhiệm vụ được xác định là ưu tiên phải được tiếp nhận và xử lý không quá 1 ngày làm việc.

Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị không được né tránh trách nhiệm, đùn đẩy hoặc chuyển việc lòng vòng, để xảy ra chậm trễ trong quá trình giải quyết.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, chỉ thị nhấn mạnh việc triển khai các dự án APEC phải bảo đảm đúng quy định về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, ngân sách và các quy định pháp luật có liên quan.

Tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước và lợi ích nhóm trong quá trình triển khai các công trình, dự án.

Các cơ chế hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phải được thực hiện đúng phạm vi, đúng đối tượng và không làm ảnh hưởng đến yêu cầu công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư, xây dựng.

Đối với đặc khu Phú Quốc, An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Đường DT975 đang thi công chuẩn bị phục vụ APEC tại Phú Quốc. Ảnh: KL

Các nhiệm vụ liên quan đến đất đai, trật tự đô thị, an ninh, môi trường và chỉnh trang đô thị cũng được yêu cầu tập trung thực hiện, hướng đến xây dựng Phú Quốc “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn” phục vụ APEC 2027.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, không để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác chuẩn bị APEC.

Cụ thể, trước 17h thứ sáu hằng tuần, các đơn vị phải báo cáo tình hình thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, trong đó tập trung vào kết quả thực tế, các mốc tiến độ, phần việc còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc và những nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo.