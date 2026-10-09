Theo Cổng TTĐT Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội cho biết cả 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội đều trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở Trung ương và địa phương; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận dù đã thôi đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm, giảng dạy tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhất là về hợp tác xã nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự tâm huyết, gắn bó của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ông mong muốn nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp cho sự phát triển của ngành Nông nghiệp và đất nước.

Với 3 lãnh đạo Quốc hội đang đảm nhiệm các chức trách trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm công tác, cống hiến hết mình cho Đảng, cho nhân dân, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng pháp luật nhằm phục vụ lợi ích nhóm

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 với những định hướng rất quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển.

Đối với Đảng bộ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội quán triệt yêu cầu “Trung ương đã định hướng thì phải thể chế hóa kịp thời, chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tập trung tháo gỡ”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, không để các chủ trương, chính sách đúng đắn bị chậm trễ khi triển khai trong thực tế.

Cho biết tại kỳ họp thứ hai sắp tới, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu rất cao đối với các cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Với công tác lập pháp, ông yêu cầu từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát kỹ lưỡng, toàn diện, đến cùng; bảo đảm chất lượng, tính khả thi và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Đặc biệt lưu ý việc sửa đổi Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiên cứu, rà soát hết sức kỹ lưỡng. Ông cho biết qua tiếp xúc, trao đổi, nhiều cán bộ hưu trí bày tỏ mong muốn việc sửa đổi Luật Đất đai lần này phải bảo đảm tính ổn định, có tuổi thọ lâu dài, đồng thời giải quyết căn cơ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra.

Bên cạnh đó, trong số 38 dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai, có những luật tác động rất lớn đến đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp nên phải xem xét thận trọng, như các luật liên quan đến đất đai, hình sự, ngân sách Nhà nước, đầu tư công, nhà ở, kinh doanh bất động sản...

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng pháp luật nhằm phục vụ lợi ích nhóm, đồng thời nhấn mạnh thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực cho phát triển đất nước.