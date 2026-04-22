Tại Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) diễn ra chiều 22/4, cổ đông nêu câu hỏi kế hoạch chuyển nhượng ngân hàng tại Lào, Campuchia đã tiến hành đến đâu, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết, SHB đã trình NHNN Lào và đang xin cấp phép chuyển nhượng, đàm phán các điều kiện chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng ở Campuchia có khó khăn hơn do có tập đoàn nước ngoài bị khủng hoảng tại nước này. Điều này là thực tế khách quan, SHB vẫn giữ kế hoạch chuyển nhượng vốn và tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại.

Về nhà đầu tư chiến lược, Chủ tịch SHB ví von, hiện có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến ngân hàng, như nhiều “chàng trai” tìm đến với “cô gái đẹp” SHB.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, ngân hàng sẽ lựa chọn đối tác phù hợp, có sự gắn bó lâu dài, tham gia quản trị, điều hành và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng tới hợp tác trung hạn nhằm đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững.

Cổ đông đặt câu hỏi về việc hạn chế tăng trưởng tín dụng bất động sản sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của SHB, cũng như tác động của việc lãi suất tăng đến chất lượng nợ, đặc biệt trong lĩnh vực này.

Trả lời, ông Đỗ Quang Hiển cho biết, nhiều cổ đông quan tâm đến tín dụng bất động sản. Theo ông, SHB có tỷ trọng cho vay bất động sản tương đối lớn nhưng vẫn đảm bảo các tỷ lệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tuân thủ các chuẩn mực an toàn. Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương đang tháo gỡ nhiều dự án vướng mắc, góp phần hạn chế lãng phí nguồn lực.

Theo ông, bất động sản phát triển có tác động lan tỏa tới 41 ngành kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, gia tăng nguồn thu và hiệu quả kinh tế. SHB hiện tài trợ cho nhiều dự án hạ tầng quốc gia, các dự án động lực tại trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các khu vực lân cận.

Đây là những dự án có tính thanh khoản cao, đồng thời hỗ trợ nhu cầu mua nhà, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ, cũng như các phân khúc nhà ở xã hội và bất động sản công nghiệp.

Theo lãnh đạo SHB, các dự án này mang lại nguồn thu đáng kể và được kỳ vọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Liên quan đến tỷ lệ cho vay bất động sản, ông Hiển khẳng định SHB luôn tuân thủ các quy định hiện hành và đảm bảo an toàn hệ thống. Đồng thời, ông cũng cho biết ngân hàng vẫn đang trăn trở về tiến độ tăng vốn còn chậm.

“HĐQT và cá nhân tôi đều mong muốn tăng vốn song tăng vốn phải đảm bảo các chỉ số tài chính có hiệu quả, phải nghĩ đến lợi ích cổ đông. Cổ đông lớn chúng tôi rất muốn tăng vốn để có tài chính đầu tư kinh doanh, đầu tư giải pháp công nghệ, nhưng chúng ta cần phải nghĩ đến lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ, và cũng phải đảm bảo theo chuẩn quốc tế, đồng bộ, hài hòa", ông Hiển chia sẻ.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh nói về tái định vị thương hiệu.

Tại đại hội, SHB trình cổ đông chiến lược tái định vị thương hiệu cùng kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số, chi trả cổ tức 18% và tham gia trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh trình bày bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB được lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S, với triết lý “trời tròn đất vuông”, nhấn mạnh các trụ cột về định hướng công nghệ của SHB với 5 First gồm: Data + AI First, People First, Cloud First; Security First và Mobile First.

Mới đây, NHNN đã chấp thuận cho SHB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 7.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành phát hành, vốn điều lệ SHB tăng lên 53 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10%.