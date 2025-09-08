Sáng 8/9, TAND TP Hà Nội đưa 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước và nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án công trình giao thông do địa phương, Bộ làm chủ đầu tư.

Ông Hưng trực tiếp đến gặp người có thẩm quyền liên quan đến chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án/gói thầu để thỏa thuận tỷ lệ chi %, thống nhất phối hợp chỉ đạo nhân viên cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án ở Bộ GTVT (cũ) và 4 tỉnh là Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Hà Nội và Quảng Ninh để giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu.

Việc được trúng thầu và thi công các dự án trái quy định của pháp luật đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại tòa. Ảnh: CTV

Lời khai nhận tội

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hưng thừa nhận toàn bộ cáo buộc, thừa nhận các con số thiệt hại và số tiền đã chi cho các cá nhân mà cáo trạng nhắc đến. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng trình bày, Thuận An có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, bị cáo sở hữu 86% vốn điều lệ, vợ bị cáo sở hữu hơn 10%, bố bị cáo sở hữu hơn 3%.

Về sai phạm ở dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang cũ), ông Hưng khai, sau khi nắm được thông tin về việc UBND tỉnh đang triển khai dự án, vì có quan hệ từ trước với ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ) nên bị cáo đã hẹn gặp và nhờ giúp đỡ.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Một tuần sau, bị cáo gặp ông Phạm Thái Hà (khi đó là Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) để nhờ can thiệp, tác động đến ông Dương Văn Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt.

“Bị cáo có hỏi anh Hà, khi gặp anh Thái thì bị cáo có nên gọi điện cho anh Hà để anh Hà chuyển máy cho lãnh đạo cấp cao nhờ nói một tiếng với anh Thái không và anh Hà nói là nên”, ông Nguyễn Duy Hưng khai.

Vẫn theo lời khai của ông Hưng, đến hôm hẹn gặp ông Dương Văn Thái, bị cáo nhắn tin cho ông Phạm Thái Hà nhờ ông Hà chuyển máy cho lãnh đạo cao cấp nói chuyện với ông Dương Văn Thái. Tuy nhiên, ông Phạm Thái Hà báo lại là đang bận, bảo bị cáo liên hệ với thư ký của lãnh đạo.

Đến 10h hôm đó, bị cáo gặp ông Dương Văn Thái nhờ ủng hộ cho Thuận An. Khi đó ông Thái nói, có dự án cầu Đồng Việt công nghệ cao, nếu Thuận An làm được, sẽ ủng hộ. Sau đó, bị cáo có khoe với ông Phạm Thái Hà về việc đã được cựu Bí thư Bắc Giang (cũ) ủng hộ.

Vẫn theo lời khai của ông Hưng, ông Phạm Thái Hà có nhờ bị cáo tổ chức bữa ăn ở nhà lãnh đạo cao cấp. Tại bữa ăn này, bị cáo thêm lần nữa được gặp ông Dương Văn Thái. Bị cáo không biết ông Phạm Thái Hà có nhờ ông Thái tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được trúng thầu hay không, chỉ biết sau đó, ông Hà nói với bị cáo đã có lời nhờ ông Thái hộ bị cáo.

Theo lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, sau khi trúng thầu, Thuận An đều đưa tiền cho một số cá nhân và Ban QLDA. Cụ thể, đã đưa trực tiếp cho ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) 1 tỷ đồng tại phòng làm việc để cảm ơn và đề nghị ông Pích tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình thi công, nghiệm thu thanh toán.

Các nội dung đưa tiền khác bị cáo Hưng thừa nhận các con số như cáo trạng nêu. Theo cáo buộc, Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo cấp dưới cùng liên danh nhà thầu 6 lần đưa tiền cho ông Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ), tổng số 11 tỷ đồng; 5 lần đưa cho Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ) tổng số 3,75 tỷ đồng.

Sau khi nhận 11 tỷ đồng, ông Thạo đã 4 lần đưa tổng số 3 tỷ đồng cho Lê Ô Pích, còn lại 8 tỷ đồng ông Thạo sử dụng cá nhân. Ông Cường sau khi nhận 3,75 tỷ đồng thì giữ lại 2,45 tỷ đồng sử dụng cá nhân và chi phí tiếp khách, đối ngoại cho Ban QLDA, còn lại 1,3 tỷ đồng chia cho các cá nhân khác trong Ban QLDA.

Ngoài ra, quá trình thi công gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt, ông Pích được Nguyễn Văn Thạo đưa 4 lần tổng số 3 tỷ đồng là tiền “cơ chế 3%” của Tập đoàn Thuận An chi sau mỗi lần chủ đầu tư tạm ứng, nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu

Ở các dự án khác, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cũng thừa nhận các cáo buộc và khai rằng, tiền chi cho các cá nhân sau mỗi lần trúng thầu bị cáo trích từ khoản thu từ các nhà thầu phụ và tiền "gửi giá" vật liệu khi thực hiện các gói thầu.