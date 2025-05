Mối quan hệ thân thiết giữa ông Phạm Thái Hà (cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An bắt đầu từ khoảng năm 2013. Đến đầu tháng 12/2021, khi biết tỉnh Bắc Giang đang triển khai dự án cầu Đồng Việt, ông Hưng đề nghị và được ông Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến ông Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang) cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công dự án.

Theo lời khai của ông Phạm Thái Hà, cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Hà giới thiệu ông Hưng với ông Dương Văn Thái, nói rằng Tập đoàn Thuận An là “đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt”.

Khi đó, ông Thái nói sẽ quan tâm và cuối cùng đã tác động, để rồi sau đó, trong quá trình đấu thầu, các cá nhân tại Ban QLDA Bắc Giang và Tập đoàn Thuận An, cùng đơn vị thiết kế đã thông đồng, móc ngoặc, tiết lộ, cung cấp thông tin dự thảo thiết kế, dự toán gói thầu, dự thảo hồ sơ mời thầu (trước khi được phê duyệt)…

Từ đây, Tập đoàn Thuận An lập khống hồ sơ năng lực trong hồ sơ dự thầu, sau đó đưa cho các cá nhân tại Ban QLDA Bắc Giang chấm trước để đảm bảo trúng thầu gói thầu số 7, dự án cầu Đồng Việt.

Ông Phạm Thái Hà (trái) và Nguyễn Duy Hưng.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đến nhà cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa 500 triệu đồng để cảm ơn. Ông Phạm Thái Hà thừa nhận, ngoài số tiền trên, vào các dịp lễ, tết, ông Hưng nhiều lần đưa biếu ông Hà tổng số tiền 250 triệu đồng.

Theo CQĐT, khoảng giữa năm 2020, ông Nguyễn Duy Hưng nhờ ông Phạm Thái Hà (lúc đó giữ chức Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội) giới thiệu tới ông Phạm Hoàng Tuấn (khi đó là Giám đốc Ban QLDA Hà Nội) để Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công một phần dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Sau đó, ông Hà mời ông Tuấn và Nguyễn Anh Đức (khi đó là trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban QLDA Hà Nội) ăn cơm và giới thiệu Tập đoàn Thuận An chuyên thi công cầu đường, có năng lực. Ông Hà đề nghị ông Tuấn xem xét tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An khi có công việc.

Sau lần gặp gỡ đó, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã chủ động đến phòng làm việc của ông Tuấn đề nghị được quan tâm, sắp xếp cho Tập đoàn Thuận An tham gia thực hiện một phần công việc trong dự án Cầu Vĩnh Tuy 2. Khi đó, ông Tuấn nói: “Để nghiên cứu”.

Một thời gian sau, tại buổi ăn sáng ở nhà cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Tuấn báo cáo tình hình triển khai các gói thầu giao thông, trong đó có dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Tại đây, ông Phạm Hoàng Tuấn gặp Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nên hiểu rằng, ông Hưng là người có mối quan hệ thân thiết với cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội và quan hệ thân thiết với ông Phạm Thái Hà.

Vì vậy, không lâu sau đó, khi ông Nguyễn Duy Hưng đến phòng làm việc của ông Phạm Hoàng Tuấn, đề nghị giúp Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công cầu Vĩnh Tuy 2 thì ông Tuấn gật đầu đồng ý và nói sẽ chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Hưng trúng thầu.

Sau đó, ông Hưng chỉ đạo Phó TGĐ Tập đoàn Thuận An liên hệ, phối hợp với Ban QLDA Hà Nội để thực hiện các hồ sơ, thủ tục đấu thầu.

Do được tạo điều kiện, sau đó liên danh của Thuận An trúng thầu gói thầu thi công cầu Vĩnh Tuy 2. Theo CQĐT, quá trình đấu thầu cùng thi công, Tập đoàn Thuận An và Công ty Cầu 7 Thăng Long đã chi cho 13 cá nhân tại Ban QLDA Hà Nội, đơn vị tư vấn thầu, Tổ tư vấn giám sát với tổng số tiền là hơn 12 tỷ đồng.

Trong đó, ông Phạm Hoàng Tuấn, Nguyễn Chí Cường (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Hà Nội) nhận 2 tỷ đồng; Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Hà Nội) nhận tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng.