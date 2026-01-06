Ngày 16/1/2026 tới, TAND TPHCM sẽ đưa 100 bị cáo trong vụ án "Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân có liên quan ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Trong số 100 người bị đưa ra xét xử có ông Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TSL). Bị cáo Lượng vốn tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa TPHCM, là người có kinh nghiệm, hiểu biết trong kiểm nghiệm, thử nghiệm, phân tích các chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

Nhưng chỉ vì hám lợi, ông Lượng đã có các hành vi dẫn đến bị cáo buộc phạm tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

CQĐT đánh giá, ông Lượng là người đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, với số lượng phiếu kết quả thử nghiệm giả đặc biệt lớn.

Hoạt động tội phạm của Công ty TSL

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL) của ông Đoàn Hữu Lượng được Sở KH&ĐT TPHCM (cũ) cấp đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 20/1/2017, thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7 vào tháng 8/2020, với vốn điều lệ 25 tỷ đồng.

Ông Đoàn Hữu Lượng góp vốn 17,5 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ. Vợ ông Lượng góp 2,5 tỷ đồng, chiếm 10% vốn điều lệ. Ông Lượng để bà Hồ Thị Thanh Phương đứng tên 20% vốn điều lệ (tương đương 5 tỷ đồng). Đến tháng 2/2023, bà Phương nghỉ việc, thoái vốn khỏi công ty. Khi đó, Công ty TSL có 3 chi nhánh tại Hà Nội, Cà Mau và Cần Thơ.

Theo quy định, kết quả thử nghiệm là một trong những căn cứ để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa lập hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, công bố chất lượng hàng hóa; chứng minh quy trình sản xuất; công nhận tiêu chuẩn VietGAP, ISO; công bố hợp chuẩn, hợp quy; phục vụ hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, đấu thầu và hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước đây, hoạt động cấp phiếu kết quả thử nghiệm do cơ quan nhà nước thực hiện. Tuy nhiên, theo chủ trương xã hội hóa, nhiệm vụ này được giao cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia thuộc Bộ KH&CN đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm cho các Phòng thí nghiệm thuộc các Trung tâm kiểm nghiệm của Công ty TSL.

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty TSL thực hiện ngoài ý nghĩa là kết quả thực hiện một giao dịch dân sự, còn có giá trị xác nhận chất lượng sản phẩm mang tính pháp lý và là điều kiện bắt buộc để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép công bố, tự công bố sản phẩm.

Từ năm 2020 đến tháng 5/2025, sau khi bộ, ngành giao cho Công ty TSL được thực hiện kiểm nghiệm, thử nghiệm đối với các sản phẩm hàng hóa, phục vụ công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, trên cương vị là Chủ tịch HĐTV, Đoàn Hữu Lượng đã giao bà Phương làm giám đốc điều hành từ năm 2020- 2/2023. Lượng giao cho Huỳnh Tấn Cường làm giám đốc điều hành từ tháng 2/2023- 5/2025.

Trong thời gian này, Đoàn Hữu Lượng chỉ đạo việc làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm cho 12.995 đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.

Qua đó, Đoàn Hữu Lượng hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng (trong đó hưởng lợi 80% doanh thu của Công ty TSL từ việc phát hành phiếu giả từ 2020- 2/2023; hưởng lợi toàn bộ doanh thu của Công ty TSL từ việc phát hành phiếu giả từ năm 2023-4/2025).

CQĐT xác định, từ 2020- 2/2023, Đoàn Hữu Lượng còn chỉ đạo cấp dưới đưa hơn 3,1 tỷ đồng cho cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Nam Khánh để nhờ tác động các cơ quan liên quan, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty TSL trong việc cấp các giấy phép, quyết định chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước.

Kết quả điều tra xác định có 21 cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp phép chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước đối với Công ty TSL đã nhận tiền từ ông Nguyễn Nam Khánh. Việc nhận tiền không đi kèm thỏa thuận hay hứa hẹn, không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép, mà chỉ mang ý nghĩa quà biếu trong các dịp lễ, Tết hoặc cảm ơn sau khi thẩm định cấp phép hoàn tất.