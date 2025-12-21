Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác", "Đưa hối lộ" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL), Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek (Công ty Avatek) và các đơn vị liên quan.

Trong số 100 bị can, ông Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Vợ ông Khánh là bà Nguyễn Hà Linh bị đề nghị truy tố về hai tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Theo kết luận, năm 2020, Công ty TSL được cấp chứng nhận phòng thí nghiệm nhưng chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. Để giải quyết việc này, bà Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc Công ty TSL) đã nhờ ông Khánh giúp đỡ.

Ông Khánh từng làm Thư ký Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (giai đoạn năm 2016-2019) nên có mối quan hệ rộng. Bà Phương và ông Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) đã thống nhất chuyển tiền để ông Khánh đi "quan hệ", tác động các bộ, ngành.

Cụ thể, công ty chuyển cho ông Khánh 50-100 triệu đồng/tháng phí đối ngoại. Ngoài ra, mỗi lần nộp hồ sơ xin cấp phép, bà Phương chuyển thêm 50-500 triệu đồng để ông Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ.

Ảnh minh họa

Đến tháng 3/2023, khi thành lập Công ty Avatek, bà Phương để bà Nguyễn Hà Linh (vợ ông Khánh) đứng tên 9% cổ phần. Việc này nhằm tạo động lực để vợ chồng ông Khánh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2020 đến 3/2023, bà Phương đã chuyển hơn 3,9 tỷ đồng cho ông Khánh. Ngoài ra, bà Phương còn chuyển hơn 2 tỷ đồng cho mục đích cá nhân của ông Khánh (cho con, cho vay).

Số tiền 3,9 tỷ đồng, ông Khánh dùng một phần để đưa cho 21 cán bộ thuộc các bộ, ngành dưới dạng quà biếu, cảm ơn. Số còn lại ông sử dụng cá nhân.

Đối với 21 cán bộ nhận tiền, cơ quan điều tra xác định họ không thỏa thuận làm sai quy trình. Hiện những người này đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.