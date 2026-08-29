Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố lựa chọn làm việc với hai xã Đa Phúc và Trung Giã bởi đây là những địa bàn ở khu vực phía Bắc, giáp các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, đồng thời có vị trí xa trung tâm thành phố.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Đây cũng là những địa bàn có đông dân cư, thường chịu tác động của mưa lũ, ngập úng và có hệ thống đê điều lớn. Riêng xã Đa Phúc có hệ thống đê dài khoảng 30km, khối lượng quản lý, bảo vệ và duy tu rất lớn.

Chủ động các phương án ứng phó với thiên tai từ sớm

Trong bối cảnh đang mùa mưa bão năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, mức độ đầu tư hạ tầng tại khu vực Đa Phúc, Trung Giã thời gian qua chưa thực sự tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng phát triển. Vì vậy, quá trình triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố cần nghiên cứu cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư phù hợp hơn cho khu vực này.

Về công tác phòng, chống thiên tai, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Đa Phúc và Trung Giã, những địa bàn có hệ thống đê điều lớn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng. Ông đề nghị hai xã tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, coi đây là yếu tố quan trọng nhất trong phòng, chống thiên tai.

Với những khu vực thường xuyên bị ngập, chia cắt, chính quyền cần hướng dẫn và vận động người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch và các vật dụng thiết yếu để sử dụng trong những ngày bị cô lập. Các hộ có điều kiện cần tự chuẩn bị; đối với gia đình khó khăn, chính quyền phải có phương án hỗ trợ cơ số dự phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu hỗ trợ các địa phương có nguy cơ ngập lụt về phương tiện, trang thiết bị như áo phao, xuồng, xuồng máy và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm khả năng ứng phó tại chỗ.

Về công tác quy hoạch, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu hai xã khẩn trương hoàn thành quy hoạch trong tháng 10, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch đã được thành phố phê duyệt, nhất là các quy hoạch phân khu liên quan. “Quy hoạch của xã phải gắn chặt với quy hoạch của thành phố, không thể mỗi nơi làm một hướng, sau này sẽ rất khó triển khai thực hiện”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý.

Chuẩn bị để người dân có thể tự ứng phó khi bị chia cắt

Trước khi làm việc với hai xã, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc (xã Trung Giã); đồng thời hỏi thăm tình hình cuộc sống của bà con nơi “rốn lũ” này cũng như tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc (xã Trung Giã). Ảnh: Viết Thành

Kiểm tra thực tế tại địa phương, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu chính quyền địa phương chủ động phương án phòng, chống ngập úng theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết yếu để người dân có thể tự ứng phó khi bị chia cắt.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, không thể để tình trạng khi xảy ra ngập mới tìm kiếm, huy động phương tiện. Chính quyền địa phương cần trang bị, chuẩn bị sẵn thuyền và các thiết bị cần thiết, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt. Trong đó, mỗi gia đình phải chủ động chuẩn bị các vật dụng, lương thực, thực phẩm thiết yếu để có thể sử dụng trong 2-3 ngày khi bị ngập, mất điện hoặc không thể đi lại.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực có nguy cơ ngập do nước sông Cầu dâng cao, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát kỹ phương án thoát nước, phân lũ và bảo đảm an toàn cho người dân. Đặc biệt, phải xác định rõ những khu vực có nguy cơ bị cô lập để chủ động phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Đối với các công trình phòng, chống thiên tai cấp bách, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành, không để xảy ra tình trạng công trình chậm tiến độ trong khi người dân vẫn phải đối mặt với nguy cơ ngập úng, mất an toàn.

Thanh Huế